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Video | Jéfferson Lerma anotó con Crystal Palace y estableció récord histórico en la Liga Premier de Inglaterra

El futbolista vallecaucano anotó en la victoria 3-1 de Crystal Palace contra el Nottingham Forest de Daniel Muñoz.

  • El volante vallecaucano Jéfferson Lerma, de 31 años, anotó su primer gol de la temporada con el Crystal Palace inglés. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
    El volante vallecaucano Jéfferson Lerma, de 31 años, anotó su primer gol de la temporada con el Crystal Palace inglés. Foto: tomada del x de @CrystalPalace
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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A sus 31 años el volante vallecacuano Jéfferson Lerma logró algo que ningún otro futbolista colombiano había alcanzado: se convirtió en el primer jugador criollo que, en los 138 años de la Liga Premier inglesa, consiguió superar los 15.000 minutos disputados.

De acuerdo con datos del estadígrafo Álvaro Hincapie (@HINCAPIEDATOS), con los 78 minutos que disputó en el duelo entre Crystal Palace, su equipo, y Nottingham Forest, válido por la sexta fecha de la mejor liga del mundo que se jugó el domingo, Lerma ajustó 15.002 minutos disputados en el torneo inglés.

Ese tiempo ha estado repartido en los 195 partidos que el volante, hombre importante en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, ha disputado desde que llegó a Inglaterra en 2018. En esa cantidad de encuentros, Jéfferson ha marcado diez goles.

El más reciente lo anotó en el emparejamiento contra el Forest. Lerma, de 1,79 metros de estatura y quien en el planteamiento del técnico francés Pierre Sage juega como central por derecha en la línea de tres que utiliza, festejó cuando iban 4 minutos de tiempo añadido el segundo de los 3 tantos con los que su equipo se impuso 3-1 al del antioqueño Daniel Muñoz, quien disputó los 90 minutos.

¿Cuáles son los grandes registros de colombianos en Inglaterra?

Jéfferson Lerma no solo es el colombiano con más partidos en la Liga premier de Inglaterra. También es el jugador criollo que más encuentros ha disputado en ese país en toda la historia. Hasta el momento, el jugador que inició su carrera como profesional en el Atlético Huila en 2013, acumula más de 250 encuentros disputados en todos los torneos que se disputan en suelo inglés.

Lerma superó hace un buen tiempo al futbolista antioqueño Juan Pablo Ángel, quien llegó a disputar más de 200 encuentros con el Aston Villa en los primeros años de los 2000. En el escalafón también aparecen futbolistas como Hugo Rodallega, quien jugó 154 encuentros en la Liga premier con el Fullham; así como Dávinson Sánchez, que tuvo 143 apariciones con el Tottenham en ese rentado.

¿Qué otros futbolistas colombianos se destacaron el fin de semana?

Lerma no fue el único futbolista colombiano que se destacó el domingo. También lo hizo el delantero samario de la Selección Colombia Camilo Durán, que anotó en la victoria 0-2 del Celtic contra Motherwell en la Liga de Escocia. Esta fue la cuarta celebración del colombiano en ese torneo.

Lo propio hizo el extremo nariñense Jaminton Campaz, quien marcó en la goleada 5-0 de Rosario Central contra Independiente Rivadavia por la Liga de Argentina. Juan Camilo “El Cucho” Hernández, quien estuvo en el Mundial con la Tricolor, dio un asistencia en la victoria 5-2 del Real Betis contra Osasuna por la Liga de España: es su segundo pasegol de la temporada.

El sábado, Falcao marcó en un amistoso de exjugadores del Manchester United y Arsenal que se jugó en Malasia; mientras que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve festajron en el empate 1-1 entre Estudiantes de La Plata –su club– y Central Córdoba en Argentina.

¿Qué récord histórico consiguió Jéfferson Lerma en la Premier League de Inglaterra?
Lerma se convirtió en el primer futbolista colombiano en superar los 15.000 minutos jugados en los 138 años de historia de la primera división de Inglaterra, alcanzando un total de 15.002 minutos.
¿En cuántos partidos ha distribuido Lerma esa cantidad de minutos en la Premier League?
El volante vallecaucano alcanzó esta cifra a lo largo de 195 partidos disputados en la Premier League desde su llegada a territorio inglés en el año 2018.
¿Cómo fue la actuación de Jéfferson Lerma en el partido del récord frente al Nottingham Forest?
Lerma disputó 78 minutos como marcador central derecho y anotó de cabeza al minuto 90+4 el segundo gol en la victoria 3-1 del Crystal Palace.
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