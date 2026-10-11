Video | Jéfferson Lerma anotó con Crystal Palace y estableció récord histórico en la Liga Premier de Inglaterra

Ese tiempo ha estado repartido en los 195 partidos que el volante, hombre importante en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo, ha disputado desde que llegó a Inglaterra en 2018. En esa cantidad de encuentros, Jéfferson ha marcado diez goles. El más reciente lo anotó en el emparejamiento contra el Forest. Lerma, de 1,79 metros de estatura y quien en el planteamiento del técnico francés Pierre Sage juega como central por derecha en la línea de tres que utiliza, festejó cuando iban 4 minutos de tiempo añadido el segundo de los 3 tantos con los que su equipo se impuso 3-1 al del antioqueño Daniel Muñoz, quien disputó los 90 minutos.

¿Cuáles son los grandes registros de colombianos en Inglaterra?

Jéfferson Lerma no solo es el colombiano con más partidos en la Liga premier de Inglaterra. También es el jugador criollo que más encuentros ha disputado en ese país en toda la historia. Hasta el momento, el jugador que inició su carrera como profesional en el Atlético Huila en 2013, acumula más de 250 encuentros disputados en todos los torneos que se disputan en suelo inglés.

Lerma superó hace un buen tiempo al futbolista antioqueño Juan Pablo Ángel, quien llegó a disputar más de 200 encuentros con el Aston Villa en los primeros años de los 2000. En el escalafón también aparecen futbolistas como Hugo Rodallega, quien jugó 154 encuentros en la Liga premier con el Fullham; así como Dávinson Sánchez, que tuvo 143 apariciones con el Tottenham en ese rentado.

¿Qué otros futbolistas colombianos se destacaron el fin de semana?

Lerma no fue el único futbolista colombiano que se destacó el domingo. También lo hizo el delantero samario de la Selección Colombia Camilo Durán, que anotó en la victoria 0-2 del Celtic contra Motherwell en la Liga de Escocia. Esta fue la cuarta celebración del colombiano en ese torneo. Lo propio hizo el extremo nariñense Jaminton Campaz, quien marcó en la goleada 5-0 de Rosario Central contra Independiente Rivadavia por la Liga de Argentina. Juan Camilo “El Cucho” Hernández, quien estuvo en el Mundial con la Tricolor, dio un asistencia en la victoria 5-2 del Real Betis contra Osasuna por la Liga de España: es su segundo pasegol de la temporada.

El sábado, Falcao marcó en un amistoso de exjugadores del Manchester United y Arsenal que se jugó en Malasia; mientras que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve festajron en el empate 1-1 entre Estudiantes de La Plata –su club– y Central Córdoba en Argentina.