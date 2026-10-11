A dos meses del terremoto, miles de niños aún estudian en carpas

El terremoto que vivió el país el 10 de agosto dejó 7.653 sedes educativas afectadas en 22 departamentos y 527 municipios, donde estudiaban más de 1,6 millones de estudiantes y trabajaban 81.578 docentes y directivos, según el Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE). Dos meses después, la realidad en muchas de esas sedes sigue siendo compleja. El pasado 29 de septiembre, la viceministra de Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, anunció que en menos de dos meses se logró restablecer el servicio para los 1.275.967 estudiantes afectados, tras analizar 5.539 sedes con variables como infraestructura, matrícula, ruralidad y conectividad. Sin embargo, NiñezYA señala que ese restablecimiento ha sido precario en varios casos. Entérese: Radiografía a dos meses del terremoto en Colombia: $30 billones en pérdidas, 498 municipios golpeados y un fondo por definir

Carpas, calor y colapso

En Dagua, Valle del Cauca, dos de las seis sedes de la Institución Educativa Borrero Ayerbe colapsaron. Su rectora, Gladys Orcue, atiende a los estudiantes bajo carpas y en los salones que sobrevivieron, y lo hará así hasta el 15 de diciembre. “A veces, cuando hace mucho sol, toca despacharlos más temprano porque el calor no se soporta”, contó. En Atrato, Chocó, la situación no es mejor. Cuatro de las nueve sedes de la Institución Educativa Samurindó colapsaron. Su rectora, Nelly del Carmen Perea, dicta clases desde el 7 de septiembre en carpas donadas por Unicef. “Hemos hecho atenciones de salud mental y psicosocial a los profesores porque también se han visto muy afectados, una gran mayoría en sus viviendas”, señaló.

Espacios temporales y trabajo coordinado

Para mitigar la crisis, la Fundación PLAN implementó Espacios Temporales para el Aprendizaje (ETA) en Pereira y Dosquebradas, con once espacios adicionales proyectados en Chocó, Cali, Buenaventura y Jamundí. Estos espacios buscan preservar oportunidades de aprendizaje mientras se restablecen las condiciones para un retorno seguro a las aulas formales. La FExE, por su parte, adelanta diálogos con rectores y secretarías de Educación para mapear el estado real de cada institución y coordinar los apoyos del sector privado. Hasta ahora, 74 organizaciones han declarado 161 acciones en nueve departamentos, de las cuales 32 ya están en curso. Toda esa información está disponible en el micrositio Un millón de razones. “Necesitamos validar esta información con los rectores y las secretarías de Educación para entender en qué condiciones están regresando al aula”, explicó Andrea Escobar, directora ejecutiva de la FExE. Lea más: “Está muy lenta la atención estos meses”: congresista uribista dice que el Fondo Milagro “ya debería estar funcionando” Bloque de preguntas y respuestas