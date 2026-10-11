A dos meses del terremoto, miles de niños aún estudian en carpas

El terremoto que vivió el país el 10 de agosto dejó 7.653 sedes educativas afectadas en 22 departamentos y 527 municipios, donde estudiaban más de 1,6 millones de estudiantes y trabajaban 81.578 docentes y directivos, según el Observatorio de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE). Dos meses después, la realidad en muchas de esas sedes sigue siendo compleja.
El pasado 29 de septiembre, la viceministra de Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, anunció que en menos de dos meses se logró restablecer el servicio para los 1.275.967 estudiantes afectados, tras analizar 5.539 sedes con variables como infraestructura, matrícula, ruralidad y conectividad. Sin embargo, NiñezYA señala que ese restablecimiento ha sido precario en varios casos.
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