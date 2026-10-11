Shakira y Maluma cantaron juntos por primera vez en Madrid: así fue su encuentro

Maluma acompañó a Shakira este domingo en la penúltima fecha de su residencia en Madrid, España. El reguetonero paisa fue el único invitado de la velada e interpretó junto a ella Chantaje y AGUA, su reciente colaboración, que ambos cantaron en vivo por primera vez en la capital española.

La propia Shakira confirmó el regreso de Maluma para este lunes, día en que cerrará su paso por la ciudad europea, en una noche en la que también participarán otros artistas invitados. La presentación del domingo fue uno de los momentos destacados del espectáculo, que se desarrolla en Macondo Park, el espacio creado por equipo de la colombiana para esta serie de conciertos.

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Entre luces rojas, efectos escénicos y miles de seguidores, los cantantes desataron la euforia del público con Chantaje, una canción lanzada en 2016 que permaneció 11 semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Su video musical supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube.

Después llegó AGUA, que puso a bailar a los asistentes con su ritmo de merengue. El sencillo, estrenado el 17 de septiembre, acumula más de 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su video oficial.

La reunión en Madrid recordó la relación musical que ambos artistas han construido durante más de una década. Además de Chantaje, que se convirtió en uno de sus éxitos conjuntos, Shakira y Maluma han colaborado en canciones como Clandestino.