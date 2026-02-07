Alza del transporte jalonó la inflación de enero en Medellín a una de las más altas del país

El costo de vida en Medellín mostró un repunte significativo en este arranque del año. Hubo presiones concentradas en algunas divisiones clave del gasto. La capital antioqueña registró una variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 1,43%, ubicándose entre las más altas del país y jalonada por la carestía de la movilidad de los ciudadanos. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el mayor incremento se observó en la división de Transporte, que presentó una variación mensual de 3,21%, la más elevada entre los componentes de la inflación en la ciudad (ver infografía).

El transporte está caro en Medellín

Hay que recordar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá informó el pasado 10 de enero que su sistema de transporte integrado registró un aumento promedio del 11,9% en las tarifas. Así, los usuarios del sistema masivo —Metro, tranvía, cables aéreos y Metroplús— ahora pagan entre $350 y $450 más por viaje, dependiendo del perfil tarifario. De hecho, el desempeño de Medellín en la división de Transporte fue especialmente relevante en el contexto nacional. La ciudad obtuvo la quinta variación más alta de Colombia en este rubro, solo por debajo de Valledupar, con 3,35%; Manizales, con 3,87%; Ibagué, con 4,01%; y Bucaramanga, que lideró con 4,21%.

Restaurantes, salud y alimentos también presionaron los precios Tras el transporte, la división de Restaurantes y hoteles registró una variación mensual de 2,61%, seguida por Salud, con 2,18%. También se destacaron los incrementos en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 1,97%, y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron 1,90%. Otros grupos de gasto mostraron aumentos más moderados. Bienes y servicios diversos registraron una variación de 1,54%, mientras que Muebles y artículos para el hogar aumentaron 1,25%. Estas cifras evidencian una presión inflacionaria generalizada, aunque con distinta intensidad según la categoría.

Divisiones con menores incrementos en enero

En contraste, algunas divisiones del IPC tuvieron comportamientos más estables. Alojamiento, agua, electricidad y gas presentó un aumento de 0,50%, mientras que Prendas de vestir y calzado subió 0,18%. Información y comunicación apenas registró una variación de 0,07%, y Recreación y cultura de 0,02%. Entérese: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso El grupo de Educación no mostró cambios en el mes, con una variación de 0,00%, lo que contribuyó a moderar parcialmente el resultado total del indicador en la ciudad.

Quinta inflación mensual más alta entre las principales ciudades

En el consolidado general, Medellín se ubicó como la cuarta ciudad con mayor inflación mensual entre las 23 principales ciudades medidas por el Dane. Su variación de 1,43% fue superada por Armenia, con 1,48%; Manizales, con 1,70%; Ibagué, con 1,75%; y Bucaramanga, que alcanzó 1,87%.

Este posicionamiento evidencia que la presión inflacionaria en la capital antioqueña estuvo por encima de buena parte del país al inicio de 2026.

Inflación anual de Medellín supera el promedio nacional