Oficial: Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras

Jhon Arias finalmente vuelve a Brasil, el fútbol donde sorprendió con su talento y despliegue físico para dar su anhelado salto al fútbol europeo pero donde no tuvo la consolidación esperada. El Palmeiras hizo oficial este sábado la incorporación del atacante colombiano, quien llega procedente del Wolverhampton de Inglaterra, club al que arribó el 24 de julio de 2025 con la expectativa de consolidarse en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, tras una temporada de altibajos en el balompié inglés, el chocoano optó por regresar a un entorno que conoce bien y en el que logró alcanzar su mejor versión futbolística.

¿Cuánto costó el fichaje de Jhon Arias y hasta cuándo firmó contrato?

Arias, de 28 años, firmó contrato con el Verdão hasta diciembre de 2029, en una negociación que rondó los 25 millones de euros, cifra que terminó inclinando la balanza a favor del equipo paulista. Fluminense, institución en la que el colombiano se convirtió en referente y figura, no logró igualar la oferta para repatriar a uno de los jugadores más determinantes de su historia reciente. Tras su fichaje, y a través de sus redes sociales, Jhon brindó sus primeras palabras a la torcida del Palmeiras. “Estoy muy feliz de llegar a un club con tanta grandeza, deseando que esta etapa que comenzamos juntos esté marcada de títulos y momentos inolvidables”. Durante su paso por el conjunto carioca entre 2021 y 2025, el futbolista cafetero fue pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2023, torneo en el que se consolidó como uno de los jugadores más influyentes del continente. Lea: Jhon Arias se convertirá en el tercer fichaje más caro de la historia de Brasil, ¿cuánto será su salario en Palmeiras?

Palmeiras, a través de un comunicado, recordó las bondades del criollo, de quien destacó su capacidad para desempeñarse tanto por las bandas como en funciones de creación ofensiva, sumada a su velocidad y despliegue físico, que lo convirtieron en un jugador desequilibrante. En ese periodo, Arias acumuló 47 goles y 55 asistencias, registros que respaldan su impacto en el Flu, tanto que se ganó la confianza del técnico Néstor Lorenzo para ser una habitual en las convocatorias de la Selección Colombia.

La legión cafetera: Arias, el undécimo colombiano en el Palmeiras

Con su llegada, Arias se convierte en el undécimo colombiano en vestir la camiseta del Palmeiras, ampliando la histórica presencia cafetera en el club. En la lista aparecen nombres destacados como Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Yerry Mina, Miguel Borja y Richard Ríos, además de León Darío Muñoz, Hárold Lozano, Pablo Armero, Iván Angulo Eduard Atuesta y Marino Hinestroza. El Palmeiras presentó el fichaje con un mensaje en el que resaltó el inicio de una nueva etapa para el jugador, acompañado de un video en el que recordó el legado que han dejado los futbolistas colombianos que pasaron por la institución, reforzando el vínculo histórico entre el club y el talento cafetero.

En Inglaterra, Arias disputó 26 compromisos oficiales con el Wolverhampton, sumando participaciones en la Premier League, FA Cup y Copa de la Liga. Fue titular en 17 encuentros, anotó dos goles y registró una asistencia, números que no reflejaron del todo el protagonismo que había alcanzado en Sudamérica, situación que influyó en su regreso al fútbol brasileño.