Oficial: Jhon Arias es nuevo jugador del Palmeiras

Jhon Arias finalmente vuelve a Brasil, el fútbol donde sorprendió con su talento y despliegue físico para dar su anhelado salto al fútbol europeo pero donde no tuvo la consolidación esperada.
El Palmeiras hizo oficial este sábado la incorporación del atacante colombiano, quien llega procedente del Wolverhampton de Inglaterra, club al que arribó el 24 de julio de 2025 con la expectativa de consolidarse en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, tras una temporada de altibajos en el balompié inglés, el chocoano optó por regresar a un entorno que conoce bien y en el que logró alcanzar su mejor versión futbolística.