¿Lucas Paquetá cumplirá las expectativas con Flamengo o le “pesarán” los 42 millones de euros que pagaron para “repatriarlo”?

El volante brasileño Lucas Paquetá, fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano después de que Flamengo pagara 42 millones de euros al West Ham United inglés para quedarse con su ficha, no tuvo un buen primer partido como titular con el equipo de Río de Janeiro: el miércoles, ante Inter de Porto Alegre, no brilló como se esperaba.
Recibido con una gran fiesta en el Maracaná por parte de su afición, el volante, que había disputado el domingo sus primeros minutos en el Fla en la Supercopa de Brasil contra el Corinthians, tuvo una actuación muy apagada ante el elenco gaúcho, según reconoció.