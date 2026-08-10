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Bologna le pide a Juventus 24 millones de euros por Jhon Lucumí

El defensor criollo es pretendido por la Juventus. Los futbolistas se mueven después del Mundial 2026.

  • Jhon Janer Lucumí suma 123 partidos en la Serie A de Italia con la camiseta del Bologna. Fue campeón en 2025 de la Coppa Italia, cortando así una racha de 51 años del club. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Jhon Janer Lucumí suma 123 partidos en la Serie A de Italia con la camiseta del Bologna. Fue campeón en 2025 de la Coppa Italia, cortando así una racha de 51 años del club. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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Después de la Copa del Mundo 2026, varios jugadores colombianos cambian de aires en la búsqueda de formar parte de clubes más competitivos. Ese es el caso de Jhon Janer Lucumí.

El zaguero vallecaucano de 28 años está en el mejor momento de su carrera: titular y líder del Bologna de Italia, además de formar una de las mejores duplas de defensores en el equipo nacional con Dávinson Sánchez. Todo esto levantó el interés de la Juventus, el club con más títulos de liga en el país del sur de Europa.

En su correcto desempeño en la Serie A italiana, ya ajusta 123 partidos con la camiseta de los Rossoblue, anotando un gol y asistiendo en 3 ocasiones. Lo más impactante es que nunca recibió una expulsión, tan solo 22 tarjetas amarillas.

Otro detalle que es muy valorado en los clubes más grandes del mundo es la regularidad, algo que destaca a Lucumí, pues, según la plataforma Sofascore, el colombiano mantuvo un promedio de calificación de 7,1 en los partidos del fútbol de Italia en la temporada 2025/26.

Esto no es nuevo, pues en la campaña 2024/25 el caleño fue clave para conseguir el título de la Coppa Italia ante el Milan. Desde ese momento el cafetero dejó claro su deseo de salir del club; sin embargo, al quedarle dos años de contrato, negoció otra temporada más para salir en esta. Es aquí donde la Juventus se hace presente para ofertar por sus servicios. Pero la oferta inicial de 17 millones de euros no convenció al Bologna.

La escuadra dirigida por Domenico Tedesco se negó a dar el sí. Lucumí tiene acuerdo con la “Juve”, pero su club no. Los Rossoblue exigen un poco más de 24 millones de euros, debido a querer triplicar lo invertido por el jugador en 2022 (8 millones de euros desde el Genk de Bélgica). Lucumí es considerado una leyenda en el Bologna.

Cabal como moneda de cambio

Para facilitar la operación, la Juventus quiso sustentar el dinero con la cesión de otro futbolista colombiano más los 17 millones de euros, según La Gazzetta Dello Sport.

De acuerdo con ese medio deportivo, el equipo de los Agnelli y que dirige Luciano Spalletti, esa oferta final sería el dinero ya ofrecido más la cesión de Juan David Cabal. Este se volvió prescindible para el club de Turín por sus lesiones.

Ante este ofrecimiento, la respuesta de Bologna no fue la esperada por la Juventus. En la región de Emilia-Romaña sí aceptarían los 17 millones más un jugador, pero no apuntan a Cabal, sino al volante de Países Bajos, Teun Koopmeiners.

“Bolonia quiere complacer a Jhon Janer Lucumí y le ha pedido a la Juventus que le ceda a Koopmeiners en calidad de préstamo. La última idea de Sartori apunta al centrocampista que él mismo fichó cuando estaba en Atalanta”, dice el escrito de La Gazzetta.

También se dice en Italia que la principal razón por la cual el caleño es prioridad para la defensa “Bianconera” es su buena salida de balón. Además, hay pocos centrales zurdos de élite en el mercado, así que desde la Juventus ven al colombiano como la ganga del mercado más factible. A este detalle se le suma el conocimiento previo de la liga, algo muy importante, ya que el “Calcio” tiene un estilo más físico y de contacto que las otras 4 grandes ligas.

Sería el cuarto criollo en la juve

Cuatro colombianos han pasado por las filas del equipo más campeón de Italia. En el pasado estuvo Andrés Tello, aunque no tuvo minutos en la Vecchia Signora. En la actualidad se encuentra Juan David Cabal, quien suma 28 partidos en la Juventus y anotó 2 goles. Fue titular en 15 ocasiones.

Por último está Juan Guillermo Cuadrado, quien más que un jugador es toda una leyenda del club. El oriundo de Necoclí ganó 11 títulos con los “Bianconeri”, jugando 314 partidos en la Serie A de Italia, Champions League, Europa League, Coppa Italia y Supercopa de Italia. El antioqueño anotó 26 goles y brindó 59 asistencias. Jugó una final de Champions en el 2017 ante el Real Madrid.

Lea también: El terremoto de Colombia también impactó fútbol internacional: partido de Copa Sudamericana fue suspendido

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¿Cuánto dinero ofrece la Juventus por Jhon Lucumí?
La Juventus ofreció inicialmente 17 millones de euros por Jhon Lucumí, pero el Bologna considera insuficiente esa cantidad y exige algo más de 24 millones de euros.
¿Por qué el Bologna rechazó la oferta de la Juventus por Lucumí?
El Bologna rechazó la oferta porque los 17 millones de euros ofrecidos por la Juventus no alcanzan el valor que el club italiano pretende obtener por el defensor colombiano. Según la noticia, el Bologna busca triplicar aproximadamente los 8 millones de euros que pagó por Lucumí al Genk en 2022.
¿La Juventus ya llegó a un acuerdo con Jhon Lucumí?
Sí, según la información publicada en la noticia, Lucumí tiene un acuerdo con la Juventus, pero todavía no existe un acuerdo entre la Juventus y el Bologna, por lo que el traspaso no está cerrado.
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