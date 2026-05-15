¡Un platal! La millonaria sanción que recibió Raúl Giraldo por provocar a los hinchas del DIM

La acción desafiante de Raúl Giraldo con los hinchas de Independiente Medellín, equipo del cual es su máximo accionista, sigue teniendo consecuencias. La Dimayor confirmó la fuerte sanción económica para el dirigente.

El domingo 3 de mayo, el equipo rojo cayó en el estadio Atanasio Girardot 1-2 ante Águilas Doradas y quedó eliminado de la Liga Betplay 1-2026.

Ante los abucheos de los asistentes en el escenario, Giraldo saltó al terreno de juego, hizo gestos de celebración más allá de la derrota y, de paso, les mostró billetes a los aficionados, lo cual desencadenó, cuatro días después, en un escándalo internacional, ya que los fanáticos del Poderoso, en el partido por Copa Libertadores ante Flamengo, con desmanes en la tribuna y en son de protesta por lo hecho por Giraldo y la mala gestión de las directivas, impidieron que se realizara el compromiso.

Debido a dichos gestos, el Comité Disciplinario, en su Resolución No. 051 de 2026, informó que Giraldo fue sancionado con una multa de cuarenta y cinco millones quinientos veintitrés mil quinientos treinta pesos ($45.523.530).

En el informe, el ente de la Dimayor explicó que Raúl realizó “gestos provocadores dirigidos hacia el público asistente”, lo que generó “una reacción inmediata de los aficionados” y aumentó “el riesgo de alteración del orden público”.

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Además, que la conducta del accionista del DIM “pudo haber derivado en una situación de mayor gravedad en términos de seguridad”.

Si bien Giraldo al día siguiente de lo acontecido pidió disculpas a través de una pieza audiovisual publicada en las redes sociales del equipo, esto no apagó la impotencia de los hinchas.

“Saludo a la hinchada de Independiente Medellín. Este mensaje es para ofrecerles disculpas por mi mal comportamiento ayer en el partido contra Águilas; esta no es mi forma de actuar”, comenzó diciendo Giraldo.