Jorge Carrascal cuestionado en Brasil: la barra de Flamengo fue a buscarlo a su casa

La barra de Flamengo, llamada la Rasa Rubro-Negra, llegó a las afueras de la casa del jugador Jorge Carrascal el pasado sábado 23 de mayo para pedirle explicaciones al volante colombiano por el partido que jugó ese mismo día ante Palmeiras en el estadio Maracaná. El compromiso entre el Mengão y el Verde de Sao Paulo quedó 0-3 a favor de Palmeiras. Carrascal fue expulsado al minuto 21 y fue uno de los señalados de la derrota del rojinegro en condición de local.
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