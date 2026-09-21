Jorman Campuzano apuntó a la falta de definición tras la derrota de Nacional frente a Llaneros

El mediocampista verdolaga coincidió con el análisis de Lucas González sobre el desarrollo del compromiso y explicó que Nacional tuvo dos partidos diferentes. En el segundo tiempo, el equipo consiguió controlar mejor las transiciones de Llaneros, pero no pudo descontar.

Atlético Nacional dominó buena parte del partido ante Llaneros, pero no logró transformar su posesión y sus aproximaciones en goles. El equipo antioqueño terminó perdiendo 2-0 y Jorman Campuzano reconoció que una de las principales diferencias estuvo en la efectividad frente al arco.

“En la primera parte quedamos muy expuestos nosotros en el momento en que perdimos el balón en campo contrario”, había señalado González, mientras que Campuzano, al referirse al desarrollo del encuentro, resumió el problema en la falta de contundencia.

“Nos faltó meterla en el segundo tiempo. Creo que si hubiéramos conseguido un gol tempranero, hubiéramos hablado de otro partido”, manifestó el volante.

Nacional tuvo la pelota durante buena parte del compromiso y buscó atacar ante un Llaneros que, después de ponerse en ventaja, se replegó y apostó por mantener el resultado.

Campuzano explicó que, ante ese escenario, al equipo le costó encontrar espacios para generar situaciones claras. La solución pasó por mover la pelota de un lado al otro y buscar a los extremos para intentar romper el bloque defensivo.

“Ya es difícil filtrar, era mover la pelota de lado a lado para encontrar un espacio con los extremos, con Marlos, con Sarmiento en su momento, con Poveda cuando entró”, explicó.

El mediocampista también destacó el trabajo defensivo de Llaneros, que consiguió cerrar los espacios y dificultar la circulación de Nacional cerca del área.

“Se echaron ellos para atrás muy bien y no logramos conseguir el gol”, indicó Campuzano.

La actuación del arquero rival

El futbolista también reconoció el partido realizado por el arquero de Llaneros, quien fue uno de los protagonistas del encuentro y evitó que Nacional encontrara el descuento.

Campuzano, sin embargo, prefirió no destacar su actuación individual pese a haber regresado recientemente de una lesión. Para el mediocampista, lo importante después de una derrota es analizar el funcionamiento colectivo.

“Yo siempre lo individual nunca lo rescato, siempre rescato lo grupal”, aseguró.

El volante también evitó quedarse con aspectos individuales después del resultado y destacó que el equipo debe analizar los errores cometidos para corregirlos de cara a los siguientes compromisos.