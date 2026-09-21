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Jorman Campuzano apuntó a la falta de definición tras la derrota de Nacional frente a Llaneros

El volante de Atlético Nacional analizó la derrota 2-0 ante Llaneros y reconoció que al equipo le faltó contundencia para aprovechar las opciones que generó en el segundo tiempo.

  • Jorman Campuzano regresó ante Llaneros tras superar una lesión. FOTO JUAN ANTONO SÁNCHEZ
    Jorman Campuzano regresó ante Llaneros tras superar una lesión. FOTO JUAN ANTONO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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Atlético Nacional dominó buena parte del partido ante Llaneros, pero no logró transformar su posesión y sus aproximaciones en goles. El equipo antioqueño terminó perdiendo 2-0 y Jorman Campuzano reconoció que una de las principales diferencias estuvo en la efectividad frente al arco.

El mediocampista verdolaga coincidió con el análisis de Lucas González sobre el desarrollo del compromiso y explicó que Nacional tuvo dos partidos diferentes. En el segundo tiempo, el equipo consiguió controlar mejor las transiciones de Llaneros, pero no pudo descontar.

“En la primera parte quedamos muy expuestos nosotros en el momento en que perdimos el balón en campo contrario”, había señalado González, mientras que Campuzano, al referirse al desarrollo del encuentro, resumió el problema en la falta de contundencia.

“Nos faltó meterla en el segundo tiempo. Creo que si hubiéramos conseguido un gol tempranero, hubiéramos hablado de otro partido”, manifestó el volante.

Nacional tuvo la pelota durante buena parte del compromiso y buscó atacar ante un Llaneros que, después de ponerse en ventaja, se replegó y apostó por mantener el resultado.

Campuzano explicó que, ante ese escenario, al equipo le costó encontrar espacios para generar situaciones claras. La solución pasó por mover la pelota de un lado al otro y buscar a los extremos para intentar romper el bloque defensivo.

“Ya es difícil filtrar, era mover la pelota de lado a lado para encontrar un espacio con los extremos, con Marlos, con Sarmiento en su momento, con Poveda cuando entró”, explicó.

El mediocampista también destacó el trabajo defensivo de Llaneros, que consiguió cerrar los espacios y dificultar la circulación de Nacional cerca del área.

“Se echaron ellos para atrás muy bien y no logramos conseguir el gol”, indicó Campuzano.

La actuación del arquero rival

El futbolista también reconoció el partido realizado por el arquero de Llaneros, quien fue uno de los protagonistas del encuentro y evitó que Nacional encontrara el descuento.

Campuzano, sin embargo, prefirió no destacar su actuación individual pese a haber regresado recientemente de una lesión. Para el mediocampista, lo importante después de una derrota es analizar el funcionamiento colectivo.

“Yo siempre lo individual nunca lo rescato, siempre rescato lo grupal”, aseguró.

El volante también evitó quedarse con aspectos individuales después del resultado y destacó que el equipo debe analizar los errores cometidos para corregirlos de cara a los siguientes compromisos.

Nacional tendrá que trabajar especialmente en la manera de atacar a equipos que se repliegan y esperan el error para salir rápidamente al contragolpe. Ante Llaneros, la posesión y las aproximaciones no fueron suficientes para cambiar el marcador.

La derrota deja al conjunto verdolaga con la tarea de mejorar tanto en la protección tras pérdida como en la definición. Campuzano lo resumió desde su perspectiva: Nacional tuvo oportunidades, pero no consiguió convertirlas cuando más las necesitaba.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál fue la principal diferencia de Nacional en la derrota ante Llaneros?
La falta de efectividad. Nacional tuvo la pelota y generó aproximaciones, pero no logró convertirlas. Jorman Campuzano consideró que un gol tempranero en el segundo tiempo habría cambiado el desarrollo del partido.
¿Por qué a Nacional le costó generar opciones claras de gol?
Porque Llaneros se replegó después de conseguir la ventaja y cerró los espacios. Campuzano explicó que Nacional tuvo que mover la pelota de un lado al otro y buscar a los extremos para intentar encontrar espacios en el bloque defensivo.
¿Qué aspectos debe corregir Nacional después de esta derrota?
El equipo debe mejorar la protección tras pérdida y, especialmente, la definición. Ante Llaneros, la posesión y las aproximaciones no fueron suficientes, por lo que Nacional tendrá que encontrar mejores soluciones ofensivas frente a rivales que se repliegan.
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