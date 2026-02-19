“Desde que pusieron el micrófono, el fútbol está amariconado”: polémicas declaraciones de Chilavert sobre Vinícius y Mbappé

El exarquero paraguayo José Luis Chilavert siempre fue polémico. En Colombia lo recuerdan por la pelea que se armó en un partido entre el seleccionado criollo y el guaranó en 1997, después de que le diera u puño en la cara al delantero vallecaucano Faustino Asprilla. La cosa fue así: el atacante cafetero y el portero recibieron roja después de protagonizar una jugada que terminó en penalti a favor de La Tricolor.
Con Asprilla sentado en el banco de suplentes, Chilavert salió de la cancha, se acercó al colombiano y lo golpeó en el rostro. El atacante Víctor Aristizábal se levantó y, desde atrás, le metió “una patada voladora” al guardameta guaraní. Después se armó una pelea que mereció la intervención de la Policía para separarlos. Chilavert, en su carrera, también tuvo roces con el argentino Óscar Ruggeri, a quien escupió en un partido entre Vélez y San Lorenzo de Almagro.
