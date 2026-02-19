x

“Desde que pusieron el micrófono, el fútbol está amariconado”: polémicas declaraciones de Chilavert sobre Vinícius y Mbappé

El exarquero paraguayo, de 60 años, se pronunció sobre el presunto hecho de racismo denunciado en el partido Benfica-Real Madrid por Champions.

  • El futbolista brasieño Vinícius Júnior tuvo un enfrentamiento con el argentino Gianluca Prestianni en el partido Real Madrid-Benfica. Foto: Getty
Brandon Martínez González
Deportes

hace 3 horas
El exarquero paraguayo José Luis Chilavert siempre fue polémico. En Colombia lo recuerdan por la pelea que se armó en un partido entre el seleccionado criollo y el guaranó en 1997, después de que le diera u puño en la cara al delantero vallecaucano Faustino Asprilla. La cosa fue así: el atacante cafetero y el portero recibieron roja después de protagonizar una jugada que terminó en penalti a favor de La Tricolor.

Con Asprilla sentado en el banco de suplentes, Chilavert salió de la cancha, se acercó al colombiano y lo golpeó en el rostro. El atacante Víctor Aristizábal se levantó y, desde atrás, le metió “una patada voladora” al guardameta guaraní. Después se armó una pelea que mereció la intervención de la Policía para separarlos. Chilavert, en su carrera, también tuvo roces con el argentino Óscar Ruggeri, a quien escupió en un partido entre Vélez y San Lorenzo de Almagro.

Le puede interesar: “Hay que acabar la corrupción del fútbol suramericano”: entrevista exclusiva con Chilavert

¿Qué dijo Chilavert sobre Vinícius Júnior y Mbappé?

Aquella vez, el defensor argentino –ahora panelista en un programa de televisión–, le intentó meter una patada por detrás para partirle las dos piernas. No lo hizo porque los compañeros de Ruggeri avisaron a Chilavert y este saltó, evitó el golpe. No obstante, estuvo cerca. Sin embargo, ahora el exarquero paraguayo generó polémica porque se refirió al presunto hecho de racismo cometido por Gianluca Prestianni, del Benfica, contra Vinícius Júnior, del Real Madrid.

Chilavert, quien fuera candidato a la presidencia de Paraguay en mayo de 2023, habló en Radio Rivadavia sobre el tema. Por un lado, inició su intervención defendiendo a Prestianni. Manifestó que quien inició la pelea fue el jugador brasileño, reconocido en redes sociales por tener actos de desprecio hacia los rivales y después quejarse con los árbitros.

De acuerdo con el arquero guaraní, “si uno mira a la cámara, antes (Vinícius), le dice ´cagón´. El primer insulto viene del futbolista de piel negra”, dijo. Después agregó que el Benfica tiene que defender a su jugador hasta la última instancia. El cuadro portugués lo ha hecho. En sus redes sociales ha publicado textos en los que dice que, por el sonido ambiente, era imposible que Vinícius escuchara lo que le dijo Prestianni cuando se cubrió la boca.

En contexto: Video | El partido Real Madrid-Benfica estuvo detenido 10 minutos por denuncia de racismo de Vinícius, ¿qué pasó?

Los lusos utilizaron esa estrategia, entre otras cosas, para amainar el peso de las palabras de futbolistas como el francés Kylian Mbappé, quien después del partido manifestó que el argentino no debería volver a jugar un partido de Champions. En videos que circularon por redes sociales también se ve al atacante galo intercambiar palabras con Prestianni. Le dice, entre otras cosas: “eres un puto racista”, varias veces.

Por eso, Chilavert agregó que, en caso de que sancionen al argentino, eso le daría “luchar a que la comunidad gay, lesbiana y compañía sea ejemplo a seguir. Y no, el fútbol es un rectángulo donde juegan hombres y donde antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron el micrófono y el vídeo, el fútbol está amariconado”, aseguró el exarquero, que jugó en el tiempo en que los aficionados del Real Madrid, por ejemplo, chiflaban y gritaban cosas a los futbolistas afro que jugaban en otros clubes.

Finalmente, Chilavert arremetió contra Mbappé, quien defendió a su compañero. El paraguayo se metió en un tema sensible: “¿Qué puede decir? Mbappé habla de valores y todo eso, pero vive con un travesti. Eso no es normal. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiera, pero no es normal que un hombre viva con un travesti. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer”, concluyó.

Liga Betplay

Club intelecto
