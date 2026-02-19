Medellín estrena su modalidad de cursos virtuales gratuitos y hay inscripciones todo el año

En Medellín se busca que la educación no tenga barreras. Por esta razón, desde la Alcaldía de Medellín y Sapiencia pusieron en marcha el programa de la Ciudadela Digital @Medellín, en la que se ofrecen programas de formación virtual, sin costo para los interesados y con la gran novedad de que quienes deseen acceder a estos no dependan de fechas de convocatoria porque las inscripciones están abiertas todo el año.
Salomón Cruz Zirene, director de Sapiencia, señaló que “le apostamos a una educación sin costo, flexible y disponible los 365 días del año. El llamado es a todas las personas mayores de 15 años y sin límite de edad para que se inscriban en los cursos que responden a dinámicas académicas y laborales del Distrito, en áreas de las industrias creativas y habilidades digitales”.