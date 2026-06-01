Juan Manuel Rengifo podría jugar en Italia, Brasil o México, ¿cuáles son los clubes que lo quieren?

La salida de Juan Manuel Rengifo al fútbol extranjero es cuestión de tiempo. El antioqueño está llamado a ser una figura del balompié colombiano en el futuro, razón por la cual varios equipos de Italia, Brasil y México pusieron su atención en él. Además, su reciente inclusión en la lista de 55 preconvocados para el Mundial aumenta su valor en el mercado y le brinda más visibilidad.

En el Calcio, la escuadra que apunta con más fuerza por el volante criollo es la Lazio. Los celestes de Roma ven en “Tití” un posible líder a futuro en lo futbolístico para el renacer del club, que si bien no dejó de competir en los últimos años, desde la salida de Simone Inzaghi en 2021 del banquillo lacial, las Águilas no pudieron conseguir un título. Es necesario aclarar que la directiva romana encabezada por el italiano Claudio Lotito no es de hacer grandes inversiones, por lo que apuntar a un mercado como el colombiano por un jugador de las características de Rengifo tiene sentido.