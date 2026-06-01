Iván Cepeda ganó en Bogotá, pero la derecha sacó más votos, ¿cuáles son las claves?

El candidato presidencial Iván Cepeda ganó Bogotá con el 41.7 % de los votos. Sin embargo, Abelardo de la Espriella le fue competitivo con un 37.7 %, cuando en las últimas elecciones la capital ha sido un fortín del voto de izquierda. Y, con los votos de Paloma Valencia, que fueron un 9.1 %, fueron más los votos de derecha en la capital. En ese sentido, la capital fue, en parte, un reflejo de la polarización que enfrenta el país, con una segunda vuelta entre dos candidatos con proyectos políticos completamente opuestos.

El análisis de los datos: ¿Cómo cambiaron las fuerzas políticas en Bogotá?

Bogotá es un premio político que las campañas buscan alzar como trofeo. Y en 2022 se lo llevó Petro con un 48 %: Cepeda perdió 6.3 %. Para entender las claves de lo ocurrido, EL COLOMBIANO consultó a Ricardo Ruiz, politólogo y analista de datos. Lea también: Las cuentas detrás de la segunda vuelta: ¿Cuántos votos necesitan Abelardo y Cepeda para ganar? “Cepeda ganó en Bogotá, pero ganó por pluralidad, no por mayoría, y eso es decisivo. Sacó 1.706.249 votos (41,7%); Abelardo, 1.543.517 (37,7%). El detalle es que la derecha llegó dividida: si uno suma a Abelardo con Paloma Valencia (372.142 votos, 9,1%), el bloque de derecha reunió cerca de 1.916.000 votos —unos 210 mil más que Cepeda—”, expuso Ruiz. Es decir, dijo el experto, “la derecha ya saca más votos que la izquierda; lo único que le dio el triunfo a Cepeda fue que ese voto venía repartido en dos candidatos. Es la misma lógica que en 2022 le entregó la punta a Petro a nivel nacional, pero invertida: ahora juega en contra de la izquierda”.

La caída del voto progresista frente al crecimiento de Abelardo de la Espriella

En cuanto a las claves de fondo para entender por qué la izquierda ha perdido terreno en Bogotá, Ruiz reiteró que “Petro había sacado 48% en la capital en 2022; Cepeda quedó en 41,7%, una caída de 6,3 puntos —la mayor del país—”.

A pesar de que el censo en Bogotá creció en 402 mil personas, el voto bruto de la izquierda cayó en unos 66 mil, explicó Ruiz. “Ese espacio lo capturó Abelardo, que con 37,7% logró una votación altísima para la derecha en una ciudad que se considera progresista”, dijo. Finalmente, habló de cómo el fracaso del centro político contribuyó a ese resultado. “A eso se suma el desplome del centro —Claudia López, exalcaldesa, apenas 2,5% en su propia ciudad—, cuyo electorado se dispersó entre la abstención y la derecha. Para la segunda vuelta, si los votos de Paloma se mueven hacia Abelardo, Bogotá deja de ser terreno seguro de la izquierda y se vuelve el gran campo de batalla”.

Las posibles razones del escepticismo electoral en Bogotá

Para Yann Basset, PhD en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario, que haya más gente de derecha en Bogotá puede deberse a diferentes motivos. Lea también: Abelardo fue competitivo a Cepeda en la Costa y Bogotá ¿de dónde saldrán los votos de la segunda vuelta? “Hay un escepticismo con el gobierno de Petro. Bogotá lo ha acompañado a él, pero puede ser que el discurso radicalizado, la propuesta de Constituyente y el desconocimiento de los resultados, afecta la credibilidad de la izquierda en un electorado como el de la capital”, explicó Basset. “Si la izquierda quiere pelear esta segunda vuelta y revertir la tendencia de la primera, tiene que ponerle atención al voto urbano y tratar de corregir el rumbo”, agregó el experto.

El dilema de los votos de Paloma Valencia y el factor Juan Daniel Oviedo

Queda por verse qué ocurre con los votos de Valencia en la capital, ya que para muchos de ellos la candidata del Centro Democrático representaba una opción más moderada. Puede darse que un votante de Valencia en primera considere votar por Cepeda en segunda, más que por De la Espriella. Ahí es clave la figura de Juan Daniel Oviedo, quien ya se distanció de la decisión que tomó Valencia de apoyar al abogado cordobés en segunda vuelta.

El mapa de la disputa: ¿Bogotá y el Caribe definen la segunda vuelta presidencial?

Diógenes Rosero, profesor de la Universidad del Atlántico, se refirió a la importancia de Bogotá para las elecciones en otro análisis de este diario. Rosero dijo que Bogotá y la costa Caribe serán determinantes para repartir los votos en segunda vuelta. En el Caribe ocurrió algo similar a lo de la capital; Abelardo no ganó, pero se mostró competitivo en el que ha sido un fortín del petrismo en los últimos años. “Los focos y la disputa estarán seguramente en Bogotá y el Caribe. Hasta ahora, ambos candidatos se han mantenido en la misma idea de polarizar. ¿Se alejará Cepeda de Petro? Es una pregunta que vale la pena hacerse, partiendo de la idea de que él lo trajo a primera vuelta”, dijo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. A su vez, explicó que, como en 2022, hay una disputa de “Periferia vs Centro”, pero “Abelardo fue más competitivo en Caribe y Bogotá. El hecho de que Abelardo sea un tipo del Caribe también le jugó a favor”.

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