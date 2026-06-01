Iván Cepeda ganó en Bogotá, pero la derecha sacó más votos, ¿cuáles son las claves?

El candidato presidencial Iván Cepeda ganó Bogotá con el 41.7 % de los votos. Sin embargo, Abelardo de la Espriella le fue competitivo con un 37.7 %, cuando en las últimas elecciones la capital ha sido un fortín del voto de izquierda. Y, con los votos de Paloma Valencia, que fueron un 9.1 %, fueron más los votos de derecha en la capital.
En ese sentido, la capital fue, en parte, un reflejo de la polarización que enfrenta el país, con una segunda vuelta entre dos candidatos con proyectos políticos completamente opuestos.