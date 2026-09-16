¿Quién llevará la 10 de la Selección Colombia después de James Rodríguez? Conozca aquí a los candidatos

Antes de que James Rodríguez hiciera oficial su retiro de la selección Colombia, el pasado martes 15 de septiembre, ya se conocía que Juan Fernando Quintero no continuaría en el combinado nacional desde hace un par de semanas. Esta dupla de los dos volantes creativos zurdos es casi similar a la de Lionel Messi y Paulo Dybala en Argentina, la diferencia es que en los tres veces campeones del mundo sí continuará “La Joya”, mientras en la Tricolor no estará ni el uno ni el otro.

Con este panorama de frente, surge una pregunta para el futuro de la Selección: ¿quién será el próximo eje del equipo? El “10” no es solamente un simbolismo, número o posición en el campo. Con el tiempo, la función del clásico diez o volante creativo fue variando a la par de la revolución mundial del deporte rey. Hoy, el jugador de las ideas tiene más funciones aparte de distribuir el juego. Para comprender mejor la tarea en esta posición en el fútbol actual y en el futuro de la Selección, consultamos al entrenador antioqueño Nelson Gallego. “Colombia y su técnico (Néstor Lorenzo) tienen que cambiar el esquema porque jugadores como Juan Fernando Quintero o James Rodríguez ya no hay más en el país. En el fútbol moderno no se depende de un 10 o un talentoso; ahora otro tipo de jugadores abordan más los costados, tiran diagonales y aportan en defensa, los cuales generan volumen ofensivo, un juego más impredecible”, afirmó Gallego.

Herederos naturales del proceso

Por la inmediatez y siguiendo la lógica del proceso, hay jugadores como Jhon Arias, Jorge Carrascal o Gustavo Puerta que pican en punta para recibir el número 10 que deja vacante James David Rodríguez. Pero que porten el décimo dígito en los dorsales no significa que tendrán las mismas funciones. “Arias y Carrascal tendrán una oportunidad de estar en un rol que pueden desempeñar en un momento dado. Seguramente la selección jugará con jugadores que ataquen más los espacios, lleguen a gol y no tanto en la distribución del juego”, puntualizó el experto. Jhon Arias demostró en la Copa del Mundo su capacidad para desenvolverse en todo el frente de ataque, siendo el único jugador de Colombia que anotó después de la fase de grupos al marcar el tanto de la victoria ante Ghana. Carrascal, por su parte, siempre fue una segunda opción para Lorenzo, aunque su buen nivel con Flamengo lo apunta como un firme candidato a pelear la titularidad. Gustavo Puerta, aunque oficia como volante mixto, ya fue el número 10 en la sub-20 del año 2023.

Los que esperan la oportunidad

Yáser Asprilla, como ya lo mencionaba Gallego, está en su mejor momento desde que arribó al Viejo Continente. Su inicio de temporada con el Girona es prueba de esto, marcando cuatro goles en cinco compromisos. Como el canterano de Envigado, hay varios que son una realidad y aún tienen mucho futuro. Durante el inicio del torneo en España, Nelson Deossa fue reubicado como mediapunta en el Betis y allí encontró su mejor versión. Puede ser ese mediapunta físico que tanto gusta en el fútbol actual. En Escocia, Camilo Durán no para de asombrar por su calidad en todas las posiciones de ataque. “Pescaíto” puede competir por el “10” de la Selección nacional. Otros dos jugadores de esta característica están en el Brasileirao: Jordan Barrera en Botafogo y Johan Rojas en el Vasco da Gama.

Los creativos del mañana

Las últimas camadas que dio el fútbol profesional colombiano de volantes creativos dejan algo claro: tienen mucho compromiso sin pelota. Juan Manuel Rengifo, Miguel Monsalve, Matías Orozco, Juan Pablo “Tatay” Torres, Daniel Arcila o Samuel Martínez son ejemplo de esto. “Yo creo que, por ejemplo, Rengifo muestra una cara distinta. Tiene ida y vuelta, tiene larga distancia, más combativo como todos los muchachos jóvenes que tienen mucha condición. Aún deben evolucionar un poco más”, agregó Nelson Gallego. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Después de James y “Juanfer”, la vida seguirá, aunque para muchos será complicado ver el número 10 de Colombia con otras características. Lea también: Néstor Lorenzo revela este jueves primera convocatoria para su nuevo ciclo con Colombia; 25 jugadores esperan debutar