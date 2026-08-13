Jugadores del Tolima llegaron a Villavicencio y allí se dieron cuenta del aplazamiento de la fecha, ¿qué pasará ahora?

Inicialmente, la Dimayor había establecido que algunos partidos de la quinta fecha se iban a disputar durante el fin de semana y, por ello, el duelo entre Llaneros y Deportes Tolima se había programado para este viernes, a las 6:00 de la tarde, pero en la mañana de este jueves cambiaron de parecer y aplazaron toda la jornada.

Debido a que el cambio fue solo hasta este jueves, los jugadores y el cuerpo técnico del Deportes Tolima alcanzaron a viajar a Villavicencio para esperar la hora del juego, cuando fueron informados sobre el aplazamiento de los duelos de la quinta fecha.

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Ahora, los jugadores y el cuerpo técnico tendrán que regresar a Ibagué para seguir con sus entrenamientos a la espera de que se pueda retomar la competencia, que parece no será pronto, ya que el país está volcado a atender la tragedia que afecta a varias ciudades por el terremoto del lunes, que afectó a los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, Valle y Chocó.

Según publicó el Deportes Tolima, el grupo llegó a Villavicencio, realizó un entrenamiento y pasará la noche en la capital del Meta, para este viernes regresar a Ibagué y seguir con los trabajos para el duelo por octavos de final de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle, que se disputará el martes 18 de agosto en el Manuel Murillo Toro.