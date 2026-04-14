Este martes se inicia un nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona

Llanto seguido de las hijas, una habitación de convalecencia sucia y el inverosímil episodio de la “jueza actriz”: el primer juicio por la muerte de Diego Maradona, anulado en mayo de 2025, dejó imágenes fuertes, conmovedoras y en ocasiones insólitas.
El ícono del fútbol argentino murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 a causa de una crisis cardiorrespiratoria, tras varias horas de agonía en su cama en una residencia privada en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde se recuperaba de una neurocirugía.
A continuación, los momentos más destacados del primer juicio, anulado por el escándalo de la jueza, en momentos en que un tribunal se apresta a evaluar otra vez a partir de este martes la responsabilidad del equipo médico que atendía al “Diez”.