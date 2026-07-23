El Gobierno radica reforma a la educación superior con cambios en acceso a universidades, financiación e Icetex

El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó un proyecto de reforma a la educación superior de 152 artículos con el que busca modificar el funcionamiento del sistema universitario en Colombia.
La iniciativa, entregada a la bancada del Pacto Histórico para impulsar su trámite en el Congreso de la República, propone cambios en los mecanismos de ingreso a las universidades públicas, la financiación de las instituciones estatales, el modelo del Icetex, la elección de rectores y la estructura de gobernanza universitaria, con el objetivo de actualizar la Ley 30 de 1992.