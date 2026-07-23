Juez tomó decisión sobre libertad de Blessd y Dímelo Jara, ¿qué pasará con ellos mientras avanza el proceso?

El proceso que involucra a los cantantes urbanos Blessd y Dímelo Jara tiene un nuevo capítulo, luego de que el abogado defensor, Santiago Trespalacios, informara que el Juzgado Quinto Penal del Circuito confirmó la decisión de primera instancia que les permite afrontar el caso en libertad. De acuerdo con lo expuesto por el jurista, la segunda instancia respaldó la determinación inicial, por lo que los procesados no estarán sometidos a medidas restrictivas mientras continúan las actuaciones judiciales. “El Juzgado Quinto Penal del Circuito ha confirmado la decisión de la primera instancia: todos los procesados se mantienen en libertad y sin ninguna restricción durante el proceso”, señaló Trespalacios en una publicación difundida en sus redes sociales.

La decisión se basó en falta de inferencia razonable

El abogado explicó que el tribunal consideró que no existían los elementos mínimos necesarios para sustentar la medida solicitada por la Fiscalía respecto al delito investigado. Según Trespalacios, tanto el juez de primera como el de segunda instancia coincidieron en que la Fiscalía no acreditó una inferencia razonable suficiente para sostener la imputación por secuestro extorsivo, razón por la cual no procedía analizar otros requisitos para imponer restricciones a los investigados.

En uno de los apartes del documento judicial compartido por el defensor se precisa que la confirmación de la decisión se fundamentó en la “insuficiencia de inferencia razonable respecto del delito de secuestro extorsivo imputado”, aspecto que llevó al despacho a mantener la libertad de los procesados.

El proceso continúa

Aunque la decisión representa un resultado favorable para la defensa, el caso no ha terminado. Blessd, Dímelo Jara y los demás vinculados seguirán compareciendo ante la justicia mientras avanza la investigación y se define de fondo su responsabilidad o inocencia. La determinación conocida en las últimas horas únicamente resuelve la situación relacionada con las medidas de aseguramiento y no constituye un fallo definitivo sobre los hechos que son materia del proceso.

¿Por qué son investigados?

El caso salió a la luz este año, cuando la Fiscalía presentó cargos relacionados con un presunto episodio de secuestro extorsivo, ocurrido tras una confrontación entre varias personas. De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, las víctimas habrían sido retenidas en contra de su voluntad y sometidas a presiones en medio del incidente. Entérese: Fiscalía pidió medida de aseguramiento para Blessd: jueza levantó audiencia y anunciará decisión este día Esa versión fue rechazada desde el inicio por la defensa de los artistas, que ha sostenido que los hechos no reúnen los requisitos legales para configurar ese delito. Con esta determinación, Blessd y Dímelo Jara permanecen vinculados formalmente al expediente, pero sin medidas que limiten su movilidad o sus actividades mientras las autoridades continúan con el desarrollo del caso. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas: