Juez tomó decisión sobre libertad de Blessd y Dímelo Jara, ¿qué pasará con ellos mientras avanza el proceso?

El proceso que involucra a los cantantes urbanos Blessd y Dímelo Jara tiene un nuevo capítulo, luego de que el abogado defensor, Santiago Trespalacios, informara que el Juzgado Quinto Penal del Circuito confirmó la decisión de primera instancia que les permite afrontar el caso en libertad.
De acuerdo con lo expuesto por el jurista, la segunda instancia respaldó la determinación inicial, por lo que los procesados no estarán sometidos a medidas restrictivas mientras continúan las actuaciones judiciales.
“El Juzgado Quinto Penal del Circuito ha confirmado la decisión de la primera instancia: todos los procesados se mantienen en libertad y sin ninguna restricción durante el proceso”, señaló Trespalacios en una publicación difundida en sus redes sociales.