Video | El majestuoso gol a lo Panenka del colombiano Julián Quiñones en Arabia

En un estadio lleno de tensión y expectativa, Julián Quiñones se vistió otra vez de figura con Al‑Qadisiyah FC. El partido frente a Al‑Hazm comenzó cuesta arriba para los locales, que vieron cómo se adelantaba su rival. Pero poco a poco, el colombiano naturalizado mexicano se adueñó del juego. Su doblete, y en particular, ese cobro de penalti tipo “Panenka” que selló el definitivo 3-1, no solo devolvió la ventaja al Al-Qadisiyah, sino que lo clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Vea el golazo que marcó el colombiano en Arabia.

El partido entre Al‑Qadisiyah FC y Al‑Hazm, definiría quién se quedaría con un cupo a cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. El Al-Hazm se adelantó muy temprano (minuto 9) al aprovechar un centro y un remate rápido que puso al visitante 0-1. Pero el equipo de Quiñones no se vino abajo, y antes del descanso, un centro desde la línea de fondo derivó en la igualada de Mateo Retegui. Tras el descanso, al minuto 54, Quiñones recibió al borde del área, tocó pared con Retegui y definió de primera al segundo poste para el 2-1.

Apenas nueve minutos más tarde, al 63’, se ganó la pena máxima, y desde los 11 pasos se dio el lujo de lanzar una “Panenka”. El portero se lanzó al costado izquierdo y el balón quedó suspendido en el centro, haciendo inútil la estirada del arquero y dando el 3-1. El público estalló, Quiñones fue ovacionado, y al minuto 69 el técnico decidió sustituirlo para que guardara energías de cara al próximo choque de liga frente a Al‑Taawoun.

¿Cómo le ha ido a Quiñones en Arabia?

El arranque de temporada del delantero de 28 años es sencillamente sensacional. En la liga 2025-26 lleva seis partidos y seis goles para un promedio de uno por encuentro. De hecho, en la campaña anterior (2024-25) sumó 28 encuentros, 20 goles y 5 asistencias solo en la liga local. Por si fuera poco, su valor de mercado ya ronda los 12 millones de euros según datos de la plataforma Transfermarkt. Desde su llegada al Al-Qadisiyah, en julio de 2024, Quiñones ha hecho del área ofensiva terreno favorito. El club depositó confianza en él como principal referencia ofensiva, y hasta ahora no ha decepcionado.