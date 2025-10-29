Video | El majestuoso gol a lo Panenka del colombiano Julián Quiñones en Arabia

En un estadio lleno de tensión y expectativa, Julián Quiñones se vistió otra vez de figura con Al‑Qadisiyah FC. El partido frente a Al‑Hazm comenzó cuesta arriba para los locales, que vieron cómo se adelantaba su rival. Pero poco a poco, el colombiano naturalizado mexicano se adueñó del juego.
Su doblete, y en particular, ese cobro de penalti tipo “Panenka” que selló el definitivo 3-1, no solo devolvió la ventaja al Al-Qadisiyah, sino que lo clasificó a la siguiente ronda de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Vea el golazo que marcó el colombiano en Arabia.