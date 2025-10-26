x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Gol de Luis Javier Suárez en Portugal, el colombiano abrió el camino del triunfo del Sporting

Suárez marcó a los 18 minutos en la victoria 0-3 en la visita a Tondela, por la novena fecha.

  • El colombiano Luis Javier Suárez (#9) marcó para el Sporting en la victoria 0-3 como visitantes ante Tondela, en la Liga de Portugal. FOTO TOMADA X @SportingCP
    El colombiano Luis Javier Suárez (#9) marcó para el Sporting en la victoria 0-3 como visitantes ante Tondela, en la Liga de Portugal. FOTO TOMADA X @SportingCP
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
26 de octubre de 2025
bookmark

El delantero colombiano Luis Javier Suárez sigue dulce con el gol y en esta oportunidad, abrió la ruta del triunfo del Sporting ante Tondela, en calidad de visitante, por la novena fecha de la Liga de Portugal.

Suárez, de 27 años, quien llegó procedente del Almería español, consolida una gran temporada en Portugal con 8 goles y 2 asistencias en 13 partidos disputados con los ‘Leones’.

El colombiano marcó a los 18 minutos, en una gran acción individual, descontando rivales con su regate y cruzando el balón para abrir el marcador. Luego sus compañeros Pedro Gonçalves, a los 59 minutos y Geovany Quenda en la reposición (90+2’), dejaron las cuentas claras para el Sporting.

De esta manera el Sporting llegó a 22 puntos igualando al Porto, que tiene pendiente el duelo ante el Moreirense, este lunes, en el cierre de la novena jornada de la Liga.

Hay que recordar que Suárez ha tenido un gran desempeño este año con la Selección Colombia, con la que marcó cuatro tantos en el cierre de la Eliminatoria, consolidándose como una de las cartas que Néstor Lorenzo podría tener para el Mundial de 2026.

En siete partidos con la Tricolor, Suárez suma cuatro tantos, marcados ante Venezuela, en la última jornada de la Eliminatoria, en la que Colombia ganó como visitante 3-6.

Suárez llegó a Portugal tras una campaña brillante con el Almeria con el cual ajustó 37 goles en 77 partidos entre las temporadas 2022 y 2025.

Luis Javier Suárez estuvo durante 74 minutos en el duelo del Sporting y viene de ser elegido como el Jugador del Mes elegido por el sindicato de jugadores de la Liga de Portugal, en el periodo de agosto y septiembre.

En la décima fecha, el equipo de Suárez será local ante Futebol Clube de Alverca, el próximo viernes, a las 3:15 de la tarde, hora de Colombia.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida