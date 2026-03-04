Kevin Mier está de vuelta en las canchas: ya tapó con la sub-21 de Cruz Azul en México y sacó su arco en cero

El arquero Kevin Mier no tenía acción desde el 8 de noviembre de 2025, en la última jornada del torneo Apertura en México, cuando salió del campo lesionado, está de regreso y ya volvió a tapar en México.
El ex-Atlético Nacional, sufrió una fractura de tibia en la pierna derecha por lo que tuvieron que operarlo y realizar la rehabilitación, pero este martes se conoció desde México, que el guardameta, que venía haciendo proceso con Selección Colombia bajo la dirección de Néstor Lorenzo, está de regreso.