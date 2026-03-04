El agua se fue, pero el ahogo queda: las huellas de la inundación en Córdoba

A un mes del inicio de la catástrofe, Córdoba sigue recordando los días bajo el agua. La Contraloría General de la República de Colombia reporta más de 81,000 familias afectadas y la UNGRD unas 35.000 hectáreas inundadas en este departamento, más de 140.000 personas han quedado damnificadas, según el gobernador Erasmo Zuleta. Pero, ¿qué significa realmente para quienes lo pierden todo? Historias como las de Juan Diego y Rafael muestran cómo la tragedia se siente en carne propia y cómo la solidaridad puede convertirse en un salvavidas.
Juan Diego Martínez, jugador de fútbol con cerca de 8.000 seguidores en redes, y Rafael Santos Navarro Mesa, “El Pri”, creador de contenido con más de 42.500, se conocen desde antes de que el agua empezara a subir. Ambos son de Planeta Rica, Córdoba. Y cuando vieron a su tierra bajo el agua, decidieron convertir sus redes en puente y sus voces en llamado.
Desde que empezó la emergencia, su iniciativa tomó fuerza y empezó a ser reconocida en el departamento. Con el respaldo de sus seguidores, convirtieron sus redes en un canal efectivo para visibilizar la crisis y llevar ayudas a las veredas más apartadas del San Jorge, donde pocas manos habían llegado.
“Córdoba no se está hundiendo, Córdoba se está ahogando”, dijo Rafael en un video que terminó por viralizarse. Expresando la imagen que tenía frente a los ojos.