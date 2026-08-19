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Kevin Serna marcó con Fluminense y Fabio se lució en los penales para el paso a cuartos de Copa Libertadores

La serie entre Independiente Rivadavia y Fluminense fue muy parejo, y tuvo que definirse desde la tanda de penales.

  • El colombiano Kevin Serna celebra su tanto ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Argentina. Fluminense clasificó a cuartos de final tras la tanda de penales. FOTO TOMADA X@FluminenseFC
    El colombiano Kevin Serna celebra su tanto ante Independiente Rivadavia en Mendoza, Argentina. Fluminense clasificó a cuartos de final tras la tanda de penales. FOTO TOMADA X@FluminenseFC
Agencia AFP
hace 48 minutos
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El colombiano Kevin Serna fue el encargado de marcar el 1-0 parcial, de Fluminense en su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza, en la serie por el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Serna, quien ingresó al juego a los 65 minutos, logró su gol a los 76, en una gran acción individual; tras ganar la espalda de los defensas, se fue en velocidad y remató cruzado abajo para abrir el marcador.

Al final, el duelo terminó en empate 1-1 con tanto de Alex Arce, a los 90+7 de tiro penal, y esto forzó la definición del clasificado a través de los lanzamientos de penal.

Ya en esa instancia, el héroe fue el veterano portero Fábio, del Fluminense, quien atajó en dos ocasiones y de esta manera Flu se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al ganar 5-4 en la tanda de penales a Independiente Rivadavia en Mendoza, oeste de Argentina.

En una serie tensa y equilibrada de punta a punta, tras igualar sin goles en Río de Janeiro, todo fue muy parejo, porque los brasileños tuvieron más la pelota, pero les costó generar situaciones claras dentro de un desarrollo trabado y repleto de faltas, con 30 infracciones, ocho amonestados y un excluido.

Los cariocas jugaron largo rato con diez por la expulsión del uruguayo Agustín Canobbio (57’), pero Independiente Rivadavia no supo hacer valer el hombre de más.

Por el contrario, los visitantes lograron ponerse en ventaja con una gran definición del colombiano Kevin Serna, que apenas ingresó encontró un balón al espacio y picó solo a espaldas de los centrales tras un pase de Hércules.

Cuando parecía sellada la serie, Ignácio cometió mano dentro del área en tiempo de descuento, en una jugada revisada por el VAR. El guaraní Alex Arce anotó el empate para llevar la definición a los penales.

En el desempate, Fluminense acertó con los remates de Thiago Silva, Renê, Hércules, Matheus Martinelli y Guga, mientras que Luciano Acosta levantó su remate sobre el travesaño.

Fábio, el arquero de 45 años del equipo brasileño, se lució al atajar los tiros del paraguayo José Florentín y de Rodrigo Atencio para mudar el festejo a Brasil, después de que Matías Fernández, Iván Villalba, Maxi Salas y Arce anotaron para la Lepra mendocina en la tanda.

“Se nos escapó, pero competimos hasta la final”, destacó Tomás Bottari, uno de los destacados en Independiente Rivadavia, que en su debut copero fue invicto en los 90 minutos, con cinco triunfos y tres empates, todos ante Fluminense.

En los cuartos de final, el equipo carioca, orientado por Marcão (DT interino tras la salida del argentino Luis Zubeldía) se enfrentará con el ganador de la serie entre el argentino Platense y Coquimbo Unido de Chile, que igualaron 1-1 el duelo de ida en Buenos Aires.

“Estoy muy feliz. Es un momento único en lo personal, en el Fluminense hay que responder con altura. Enfrentamos a dos rivales importantes seguidos, no tuvimos tiempo de pensar en otras cosas. Los jugadores lo dejaron todo, es un premio para ellos”, señaló Marcão.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo quedó definida la tanda de penales entre Fluminense e Independiente Rivadavia?
Fluminense se impuso 5-4 en la definición desde el punto penal. Por el club brasileño anotaron Thiago Silva, Renê, Hércules, Matheus Martinelli y Guga, mientras que Luciano Acosta erró su cobro. Por el equipo argentino marcaron Matías Fernández, Iván Villalba, Maxi Salas y Alex Arce, pero el portero Fábio detuvo los disparos de José Florentín y Rodrigo Atencio.
¿Quién es el próximo rival de Fluminense en los cuartos de final de la Copa Libertadores?
El rival saldrá del ganador del cruce entre Platense de Argentina y Coquimbo Unido de Chile. La serie entre ambos se encuentra abierta tras haber empatado 1-1 en el partido de ida disputado en Buenos Aires.
¿Qué desempeño tuvo el colombiano Kevin Serna en el partido?
Kevin Serna ingresó desde el banquillo de suplentes, a los 65 minutos y anotó el gol parcial del 1-0 para Fluminense, a los 76, tras aprovechar un pase al espacio de Hércules y definir a espaldas de los defensores centrales.
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