Video | ¡Los goles en Brasil los pone Viveros!: el colombiano marcó doblete y es el artillero del Brasileirao

A sus 26 años de edad, el delantero colombiano Kevin Viveros vive su mejor momento en el fútbol de Brasil vistiendo la camiseta del Athletico Paranaense. El nacido en Buenaventura formó parte del onceno titular del “Furasao” el pasado domingo 9 de agosto, cuando el equipo de Coritiba visitó en Vila Belmiro a Santos, club que no contó con Neymar Jr, esto debido a una sanción.

No pasó la primera media hora de partido y ya Viveros sumaba dos goles en su cuenta personal. “El Tren” anotó al minuto 14 y al 26 para darle la ventaja por dos goles a su equipo desde temprano, la cual mantuvo hasta el final del compromiso. El juego de Viveros y la capacidad para generarse ocasiones de gol en fútbol elaborado, directo y de contragolpes, ya se conocían desde su etapa en Atlético Nacional.

El primer tanto del compromiso fue muestra del entendimiento del área, lo que demuestra su estudio de la posición. Agarró un rebote, cumpliendo la máxima de los centrodelanteros, y marcó un gol de goleador. Para el minuto 26, con un Santos volcado al ataque por razones obvias, Viveros “prendió la moto” y en un contragolpe liquidó el pleito.