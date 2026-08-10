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Video | ¡Los goles en Brasil los pone Viveros!: el colombiano marcó doblete y es el artillero del Brasileirao

El delantero del Paranaense, Kevin Viveros, lideró la victoria de su equipo ante Santos

  • Kevin Viveros suma 14 anotaciones en el Brasileirao. FOTO: X Athletico Paranaense
    Kevin Viveros suma 14 anotaciones en el Brasileirao. FOTO: X Athletico Paranaense
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 9 horas
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A sus 26 años de edad, el delantero colombiano Kevin Viveros vive su mejor momento en el fútbol de Brasil vistiendo la camiseta del Athletico Paranaense. El nacido en Buenaventura formó parte del onceno titular del “Furasao” el pasado domingo 9 de agosto, cuando el equipo de Coritiba visitó en Vila Belmiro a Santos, club que no contó con Neymar Jr, esto debido a una sanción.

No pasó la primera media hora de partido y ya Viveros sumaba dos goles en su cuenta personal. “El Tren” anotó al minuto 14 y al 26 para darle la ventaja por dos goles a su equipo desde temprano, la cual mantuvo hasta el final del compromiso. El juego de Viveros y la capacidad para generarse ocasiones de gol en fútbol elaborado, directo y de contragolpes, ya se conocían desde su etapa en Atlético Nacional.

El primer tanto del compromiso fue muestra del entendimiento del área, lo que demuestra su estudio de la posición. Agarró un rebote, cumpliendo la máxima de los centrodelanteros, y marcó un gol de goleador. Para el minuto 26, con un Santos volcado al ataque por razones obvias, Viveros “prendió la moto” y en un contragolpe liquidó el pleito.

“Sé que cuando las cosas salen bien, Dios me fortalece. Fueron dos goles para este grupo que se lo merece. Quiero decirle algo a la “Torcida” (afición), el partido de Copa fue inexplicable, estamos para grandes cosas”, declaró el colombiano pospartido.

Con estos dos goles ante el “Peixe”, Kevin llegó a 14 dianas en la Liga de Brasil y se posicionó como máximo artillero del Brasileirao. Lo sigue Pedro, el delantero estrella del Flamengo con 12 anotaciones. Con esta victoria, Paranaense se ubica en la tercera posición del campeonato con 40 puntos, dos menos que el segundo, Flamengo, y a ocho del primero de la tabla, Palmeiras.

Otro cafetero destacado en el triunfo del rojinegro fue Juan Felipe Aguirre. El defensor central antioqueño de 29 años de edad tuvo 14 acciones exitosas en defensa y dio 21 pases correctos de 25 intentados (84%).

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¿Posible convocatoria?

La renovación de la plantilla de la selección Colombia es un hecho inminente. También es claro que durante la última Copa del Mundo, se evidenció una falta de gol innegable, por lo que el goleador del Brasileirao tiene todas las chances de estar en la próxima convocatoria de Néstor Lorenzo para los amistosos ante Perú y México en septiembre.

Lea también: Dimayor aplazó la jornada de este lunes por el fuerte sismo y mueve el calendario de la Liga

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos goles lleva Kevin Viveros en el Brasileirao 2026?
Kevin Viveros suma 14 goles en el Brasileirao y, según la noticia, es el máximo goleador del campeonato. Su perseguidor más cercano es Pedro, delantero del Flamengo, con 12 anotaciones.
¿Contra qué equipo marcó Kevin Viveros sus dos últimos goles en Brasil?
Kevin Viveros marcó sus dos últimos goles contra Santos, en el partido que Athletico Paranaense ganó como visitante en Vila Belmiro el domingo 9 de agosto.
¿Quién es el máximo goleador del Brasileirao después de la fecha en que Viveros marcó dos goles?
El máximo goleador es Kevin Viveros, con 14 tantos. Pedro, del Flamengo, aparece segundo con 12 goles, de acuerdo con la información publicada en la noticia.
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