Vías bloqueadas, apagones, aeropuertos afectados y zonas incomunicadas: así impactó el terremoto a Colombia

Carreteras bloqueadas por deslizamientos, aeropuertos con operaciones suspendidas, interrupciones en el servicio de energía y dificultades de comunicación comenzaron a mostrar el impacto que dejó el fuerte terremoto de 7.4 en distintas regiones del país. Las afectaciones se concentraron principalmente en el Occidente y el Eje Cafetero, aunque las revisiones preventivas se extendieron a otros puntos del territorio nacional. En las vías, los equipos de atención reportaron caída de material, deslizamientos y afectaciones parciales en las calzadas, lo que obligó a cerrar algunos corredores mientras se verificaban sus condiciones de seguridad. Otros tramos fueron sometidos a inspecciones preventivas y, tras descartar daños recuperaron el paso. Relacionado: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

El impacto también alcanzó la infraestructura aeroportuaria y los servicios esenciales. Aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali registraron novedades y suspensiones temporales de operaciones.

A esto se sumaron reportes de interrupciones en el servicio de energía e intermitencias en las telecomunicaciones, mientras las empresas activaron protocolos para revisar sus redes e infraestructura. Este es el balance de las principales afectaciones que dejó el sismo en las vías, los aeropuertos, la energía y la conectividad del país.

Afectaciones en vías de Quindío, Caldas, Valle y Risaralda

Corredores viales de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda registraron ayer afectaciones por deslizamientos, caída de material vegetal y daños parciales o totales en las calzadas. Foto: Getty

Al menos 13 puntos de los corredores viales de Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Risaralda registraron ayer afectaciones por deslizamientos, caída de material vegetal y daños parciales o totales en las calzadas, según el Invías. Mientras en algunos sectores se habilitó el paso, otros permanecían bajo atención y monitoreo. Conozca: En vídeo | Los daños que dejaron en Medellín y Antioquia el sismo más fuerte de la década En Quindío, las afectaciones se concentraron en las rutas Calarcá–Cajamarca, Armenia–Montenegro–Alcalá y Cartago–Alcalá. Varios puntos tenían paso habilitado a un carril, mientras otros continuaban en atención. En la Ruta 5006, Puente La Libertad–Fresno, se reportaron cuatro puntos afectados: tres tenían paso habilitado a un carril y uno permanecía en atención. En Valle del Cauca, la Ruta 1901 Cali–Loboguerrero, en Dagua, registró un deslizamiento con afectación total y permanecía en atención. En Risaralda, el corredor Cauyá–La Felisa, en Quinchía, ya estaba totalmente habilitado, mientras Santa Cecilia–Asia, en Pueblo Rico, permanecía en atención por un deslizamiento con afectación total. Le interesa: Antioquia declara alerta roja hospitalaria y despliega red de urgencias y rescatistas al Chocó

Aeropuertos con daños y vuelos suspendidos

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira está entre las terminales más afectadas. Foto: Redes sociales

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira está entre las terminales más afectadas por el sismo. La terminal presentó daños en sectores de su infraestructura y fue evacuada, mientras la Aeronáutica Civil mantiene suspendidas las operaciones comerciales para adelantar las inspecciones de seguridad. Pereira se suma a Manizales, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali, donde también fueron suspendidos temporalmente los vuelos mientras se evalúan las condiciones de las terminales. La Aerocivil activó sus equipos de bomberos aeronáuticos, salvamento y rescate y señaló que la prioridad es garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones. Lea más: ¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales Ante las posibles modificaciones de itinerarios, Avianca, Latam y Wingo anunciaron medidas de flexibilidad para los pasajeros afectados. La recomendación es consultar directamente con cada aerolínea el estado de los vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

Fallas de energía en Cali, Pereira, Manizales y Chocó

En Chocó, Quibdó y otros 16 municipios atendidos por DISPAC permanecían sin electricidad. Foto: Getty

Las fallas en el suministro de energía eléctrica impactaron a varios departamentos tras el sismo, aunque no se registraron daños relevantes en las plantas de generación térmica ni en la infraestructura de transmisión. El Ministerio de Minas y Energía informó una reducción preliminar del 18% en la demanda eléctrica. Según XM, el impacto inicial alcanzó el 70% en Valle del Cauca, 82% en Cauca-Nariño y 44% en Quindío-Risaralda. Posteriormente, estos niveles descendieron a 46% en Valle del Cauca, 42% en Cauca, Quindío y Risaralda, y 13% en Chocó. Para saber más: Temblor en Colombia: esto es lo que debe hacer durante y después de un sismo Los principales inconvenientes se concentraron en Manizales, Pereira y Cali. En Chocó, Quibdó y otros 16 municipios atendidos por DISPAC permanecían sin electricidad. Mientras tanto, CHEC adelantaba labores para restablecer el suministro en Caldas y Risaralda. XM señaló que la situación en Chocó continuaba en verificación debido a la pérdida de comunicaciones y mantenía el monitoreo sobre la recuperación gradual del servicio.

Claro y Tigo reportan intermitencias

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó que las llamadas a servicios de emergencia, incluido el 123, son gratuitas incluso sin saldo o con el servicio suspendido. Foto: AFP

Tigo y Claro reportaron intermitencias en algunos de sus servicios de telecomunicaciones. Tigo atribuyó las afectaciones principalmente a cortes de energía, daños en parte de su infraestructura y revisiones preventivas en sus equipos y redes, mientras que Claro señaló problemas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, relacionados además con la alta demanda de tráfico. Entérese: Claro activa plan de emergencia tras el sismo y trabaja para restablecer servicios en cinco departamentos Ambas compañías aseguraron que sus equipos técnicos mantienen monitoreo permanente y trabajan en la estabilización y recuperación de las redes. En paralelo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó que las llamadas a servicios de emergencia, incluido el 123, son gratuitas incluso sin saldo o con el servicio suspendido. Además, recomendó ante emergencias utilizar mensajes de texto o evitar llamadas innecesarias o prolongadas, para mantener disponibles las redes para las comunicaciones.

Gremios activan redes de apoyo para afectados

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, puso a disposición las redes empresariales para apoyar la atención de la emergencia

El sector empresarial y productivo activó redes de solidaridad. La Andi, el Consejo Gremial, Acopi, Confecámaras y la Federación Nacional de Cafeteros anunciaron acciones para acompañar a las comunidades y empresas afectadas. Bruce Mac Master, presidente de la Andi, puso a disposición las redes empresariales para apoyar la atención de la emergencia. Acopi inició un barrido entre sus seccionales para identificar posibles daños en empresas, mientras Confecámaras ofreció su red de cámaras para acompañar a comerciantes y emprendedores. Más información: Empresarios activan redes de apoyo tras fuerte sismo en Colombia La Federación de Cafeteros mantiene contacto con sus comités regionales para evaluar la situación en el Eje Cafetero. Los gremios pidieron seguir las instrucciones de organismos de socorro. También CEERA, Fenaqua, Asocodis y Asointermedias manifestaron su disposición para coordinar ayudas, aportar capacidades logísticas y mantener activos los protocolos de prevención y respuesta. Asimismo, el Grupo Éxito y Fundación Éxito apoyarán a las familias afectadas por el sismo con ayuda humanitaria alimentaria, y la prioridad será la población materno-infantil. Por eso, en una primera fase de atención, la compañía entregará paquetes alimentarios a 3.500 familias de San José del Palma (Chocó), Cali, Pereira y Manizales. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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