Mbappé sufrió lesión de rodilla y abandonará la concentración de Francia

El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, abandonará la concentración de los Bleus luego de sufrir una lesión este viernes cuando anotó el gol de la victoria 1-0 ante Turquía.

El astro francés fue sustituido justo después de marcar en el partido de la primera jornada de la Liga de Naciones europea, que representó el debut de Zinédine Zidane en el banquillo de Francia.

“No va bien, desgraciadamente”, admitió Zidane, al ser preguntado sobre su estrella en la televisión TF1 de su país.

“Creo que va a tener que irse”, continuó, antes de que un periodista de la cadena le preguntara abiertamente si Mbappé iba a abandonar la concentración del equipo, sin jugar los otros tres partidos de esta ventana internacional.

“Sí, porque no vamos a asumir riesgos. Ha sufrido una hiperextensión en la rodilla”, respondió Zizou.

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Después de este partido en Turquía, Francia tiene programados otros tres en la actual ventana: dos ante Bélgica (28 de septiembre y 5 de octubre) y uno contra Italia (2 de octubre).

El astro del Real Madrid, de 27 años, se retiró del campo visiblemente dolido de la rodilla izquierda.

En el minuto, asistido por Michael Olise, Mbappé batió el arco turco con un derechazo al arquero Ugurcan Cakir.

Pero ni siquiera pudo festejarlo. Justo después de disparar, empezó a cojear y a hacer muecas de dolor, antes de sentarse en el césped y tocarse la rodilla izquierda.

Intentó continuar en un primer momento, pero tuvo que ser sustituido en el 59’ por Désiré Doué.

Mbappé se retiró inmediatamente a los vestuarios, sin dejar de cojear, después de un saludo amistoso con Zidane.

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