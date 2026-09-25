¡Sí es posible! 54 exhabitantes de calle de Medellín certificaron su resocialización: fue un volver a nacer

Algunas personas los dan como un caso perdido. Caer en las drogas es el verdadero infierno, aseveran otras. Pero los testimonios de estos 54 habitantes de calle de Medellín que se certificaron por haber culminado su proceso de resocialización muestran que las oportunidades y la voluntad son una mezcla efectiva para lograr lo que a veces parece imposible. Es un paso más. Esta cohorte hace parte del proceso que la Alcaldía lleva a cabo en la ciudad para buscar librar de las drogas a quienes lo han dejado todo por ella. Fue un año de trabajo, de vencer miedos y la adicción, pero, sobre todo, de sentirse importantes. Les brindaron conocimientos y desarrollaron capacidades para avanzar hacia nuevas oportunidades y construir sus proyectos de vida. En total, fueron cinco etapas de acompañamiento, iniciando por la adaptación y el fortalecimiento personal hasta llegar a la preparación para una vida independiente. “En mi proceso de resocialización aprendí sobre la manipulación de alimentos y las confecciones. Ahora soy promotora en la Corporación Parque Arví. Voy a salir adelante y estoy bien”, confiesa Yennifer Lorena Úsuga, una de las personas certificadas dentro del proceso de resocialización. No fue fácil, pero cuando el camino tiene obstáculos que se superan, la satisfacción de llegar a la meta es mayor. Yennifer y los demás graduandos recibieron atención psicosocial, formación en autocuidado, artes y oficios, así como herramientas para desarrollar sus habilidades sociales y ocupacionales.

Les brindaron conocimientos y desarrollaron capacidades para avanzar hacia nuevas oportunidades y construir sus proyectos de vida. Foto: Cortesía

Diana Carmona, secretaria de Inclusión Social y Familia, comentó que las 54 mujeres y hombres certificados decidieron comenzar un nuevo camino por fuera de las calles, y esa decisión la apoyó el Distrito fortaleciendo sus capacidades. “Los acompañamos en nuevos oficios y, además, en trabajar herramientas que les puedan ayudar a recuperar su confianza, mejorar las relaciones con los demás y comenzar un nuevo proyecto de vida”, enfatiza Carmona, consciente de que el proceso lleva tiempo y paciencia, porque “cada historia es diferente”.

Según datos de la Secretaría de Inclusión en Medellín, a 2025 había 8.779 personas en situación de calle. De estas, 4.975 hicieron de la calle su escenario de supervivencia, pero cuentan con un espacio privado diferente donde residen, sea la casa de su familia, la habitación de una residencia o un hotel; y 3.804 la habitan, eso es que desarrollan todas las dimensiones de su vida en el espacio público. No obstante, organizaciones sociales y concejales, consideran que este año ya habría 13.000 habitantes de calles, en su mayoría llevados a esa condición por el consumo de drogas. Inclusión Social, también, reporta que en lo que va de esta administración se ha acompañado a 488 personas en situación de calle en la reactivación de sus redes para regresar a sus lugares de origen, a través de la estrategia de regresos humanitarios. Las principales ciudades han sido Cúcuta, Barranquilla, Cali y municipios de Antioquia. Fabio Villa, un estudioso del tema y exdirectivo de la Escuela contra la Drogadicción, hizo un llamado a las autoridades para no bajar la guardia en prevención y, en ese sentido, a trabajar en políticas de reducción de riesgos y daños que aborden pobreza, desempleo y falta de educación, pero falta un plan integral en Medellín. “La mayoría son personas que tienen trastorno mental y trastorno por uso de sustancias. Esa patología requiere un tratamiento especial, porque no solamente es tratar la adicción, sino que también está el trastorno mental”, acota. El proceso de socialización, que continuará con otros habitantes de calle, culminó con la preparación para la autonomía, la recuperación de vínculos y las oportunidades que les permitan continuar adelante con su vida. Se acercaron, nuevamente, a sus familias, y comenzaron a reconstruir relaciones y a consolidar redes de apoyo.

Las personas que culminaron su proceso de resocialización, Se acercaron, nuevamente, a sus familias, y comenzaron a reconstruir relaciones ya consolidar redes de apoyo. Foto: Cortesía

Con sus togas y las sonrisas en su rostro, los graduados celebraron un volver a nacer. Festejaron la vida y un paso más para dejar atrás el infierno al que alguna vez, sin imaginarse el suplicio, fueron a dar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: