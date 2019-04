La Sub-20 afina fichas en Medellín para el Mundial

Juan Camilo Hernández

Delantero del Huesca

Al final del partido que el Huesca perdió 3-2 con el Real Madrid y en el que anotó uno de los goles, el delantero colombiano que sería una de las piezas principales con las que cuenta el técnico Arturo Reyes para el Mundial Sub-20, puso en duda su participación: “Me he comprometido hasta el final y espero poder tener un permiso por unas fechas. Pero no voy a abandonar el barco cuando más se necesita. Si me dan permiso para jugar bien” fueron las palabras del atacante en la zona mixta ante los medios españoles. Habrá que esperar qué sucede.