Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Exclusivo suscriptores

Juntas de Acción Comunal, ¿las ‘registradurías’ de las disidencias para carnetizar?

Los grupos armados en zonas de Caquetá, por ejemplo, trasladan la responsabilidad de la carnetización a las JAC, obligando a los líderes a realizar censos casa por casa. No es un trámite solo de elecciones; está desde 2020 más o menos.

  • Juntas de Acción Comunal, ¿las ‘registradurías’ de las disidencias para carnetizar?
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 1 hora
bookmark

La primera vez que Laura entendió que un carné valía más que la cédula fue una mañana cualquiera de trocha, barro y gasolina. Iba en moto desde La Aguililla hacia Andes, en zona rural del Caquetá, hace como unas seis semanas, acompañada de un amigo.

El camino era el de siempre: polvo, silencio y curvas donde sabe que, en cualquier momento, aparecen hombres armados que escampan el calor infernal bajo techos de algunas casas o de árboles de mango. Entonces vino el retén. No eran policías. No eran soldados. Eran uniformados de las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, hoy sentado en una mesa de paz con el Gobierno en medio de sus continuas fechorías.

Les pidieron los carnés. Laura sacó el suyo: estaba vigente. El del...

¿Tienes una suscripción?
INICIA SESIÓN
Has encontrado contenido
exclusivo para suscriptores
Entérate de qué tratan esta y muchas más producciones desarrolladas con periodismo riguroso y confiable
Selecciona tu plan
Plan destacado
Digital
Mensual
$16.900*
SUSCRÍBETE
*Paga $16.900 por el primer mes. A partir del segundo mes paga $21.500
  • Prueba el primer mes por $16.900. A partir del segundo mes paga $21.500.
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores a partir del 3er mes
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras.
Digital
Anual
$222.800*
SUSCRÍBETE
*Pagando con tarjeta de crédito
  • Duración de la suscripción: 12 meses
  • Acceso completo a noticias sin publicidad invasiva (pop up, videos y display flotantes).
  • Mi Colombiano: Visualiza noticias según tu navegación y sigue temas de interés.
  • Club intelecto: harás parte de nuestro club de suscriptores y podrás vincular hasta 2 beneficiarios.
  • Primicia en podcast exclusivos.
  • Newsletter "Aquí te cuento", una selección de las principales noticias del día en tu correo electrónico.
  • Versión digital de nuestra edición impresa con el histórico hasta 1 año.
  • Contenidos premium (investigaciones y especiales)
  • Cancela cuando quieras (Si cancelas antes de que se cumplan los 12 meses contratados, no se te realizará el cobro de la renovación el siguiente año)
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos