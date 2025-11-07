Seis rojas, cero malicia: la historia detrás de las expulsiones de Luis Díaz en su carrera

Luis Fernando Díaz, el guajiro que pasó de los potreros de La Guajira a las noches estelares de la Champions League, es reconocido en todo el mundo por su explosividad, talento y coraje dentro del campo. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ese fuego competitivo que lo distingue también le ha jugado algunas malas pasadas. Hasta la fecha, el extremo colombiano ha visto seis tarjetas rojas oficiales, aunque ninguna de ellas ha sido producto de la violencia o la mala fe. Cada expulsión ha sido un reflejo de su carácter impetuoso, de esa manera de vivir el fútbol al límite que lo ha convertido en uno de los jugadores más intensos de su generación.
En Junior de Barranquilla
Durante su paso por el conjunto rojiblanco, entre 2016 y 2019, Luis Díaz fue una de las grandes joyas del proyecto deportivo del Junior. Su talento natural, su gambeta afilada y su valentía para encarar lo llevaron a ser figura muy joven, pero también a recibir dos expulsiones que quedaron registradas como parte de su aprendizaje.
La primera llegó el 20 de septiembre de 2017, en la Conmebol Libertadores, durante la vuelta de los octavos de final ante Cerro Porteño. En aquella noche en el Metropolitano, Junior venció 3-1 y clasificó con autoridad, pero Díaz debió abandonar el campo al minuto 74’ tras recibir la segunda amarilla. Fue una falta de entusiasmo más que de malicia, propia de un jugador que aún descubría cómo medir sus revoluciones en el máximo nivel.