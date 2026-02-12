x

“Sabíamos lo que hacíamos”: Bayern Múnich responde a las críticas por el fichaje de Luis Díaz

Tras el éxito de Luis Díaz en Alemania, Michael Eberl lanza un dardo a quienes dudaron del colombiano. Repasamos las cifras de “crack” que justifican su llegada al Bayern Múnich.

  • Luis Díaz ya suma 19 goles, en 31 juegos, con el Bayern. FOTO X-BAYERN DE MÚNICH
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 3 horas
Desde que se conoció su fichaje por el Bayern de Múnich, Luis Díaz viene acaparando la atención en el fútbol de Alemania, ahora más con su rendimiento ofensivo.

Tras su nuevo gol el pasado miércoles, el cual sirvió para que el cuadro bávaro sellara su clasificación a las semifinales de la Copa de ese país tras vencer 2-0 al Leipzig, los elogios hacia el guajiro no se hicieron esperar. En 31 partidos ya suma 19 goles y 14 asistencias.

Lea: Video | Luis Díaz anotó golazo en la clasificación del Bayern a la semifinal de la Copa de Alemania y alcanzó números de “crack mundial”

No obstante, el director deportivo del Bayern, Michael Eberl, recordó que en julio pasado, cuando se dio la noticia de que el colombiano llegaba al club procedente del Liverpool hubo bastantes cuestionamientos.

La respuesta de Michael Eberl a los detractores del colombiano

“Nos criticaron un poco al principio (por ficharlo), pero sabíamos lo que hacíamos. Estábamos convencidos de que encajaría muy bien con nosotros, no solo por sus goles y asistencias, sino también por su disposición e intensidad. Lo demostró en el Liverpool durante años”, indicó Eber en rueda de prensa, en la que destacó a la vez del colombiano su adaptación al estilo del equipo que dirige el belga Vincent Kompany.

“Creíamos que encajaba a la perfección con nuestra forma de jugar al fútbol. Es un fichaje muy bueno. Quizás algunos se retracten ahora y digan: ‘bueno, quizá no estuvo tan mal’”.

El dirigente es optimista de que con Díaz y el buen funcionamiento del equipo puedan seguir marcando diferencia en los torneos que encaran. “Estamos en las tres competiciones. Queríamos un marzo intenso, y ahora lo tenemos con los octavos de final de la Champions League y las semifinales de la Pokal. Estamos muy orgullosos”.

Este sábado (9:30 a.m.), de visitante contra el Werden Bremen, Bayern, con Díaz en su mejor momento deportivo, buscará ampliar su ventaja en el liderato de la Bundesliga, en la que suma 54 puntos, seis más que su escolta Dortmund.

Siga leyendo: El Liverpool extraña a Luis Díaz: la confesión de Arne Slot sobre el colombiano

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz en el Bayern Múnich?
Hasta febrero de 2026, el colombiano registra una cifra impresionante de 19 goles y 14 asistencias en apenas 31 partidos oficiales, convirtiéndose en la pieza clave del ataque de Vincent Kompany.
¿Quién fichó a Luis Díaz para el Bayern?
El movimiento fue liderado por Michael Eberl, director deportivo del club bávaro, quien confió en la intensidad y experiencia del guajiro tras su exitoso paso por el Liverpool de la Premier League.
El extremo colombiano tendrá acción este sábado 14 de febrero (o fecha correspondiente al calendario) contra el Werder Bremen a las 9:30 a.m. (hora de Colombia) por la Bundesliga.

