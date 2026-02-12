“Sabíamos lo que hacíamos”: Bayern Múnich responde a las críticas por el fichaje de Luis Díaz

Desde que se conoció su fichaje por el Bayern de Múnich, Luis Díaz viene acaparando la atención en el fútbol de Alemania, ahora más con su rendimiento ofensivo.

Tras su nuevo gol el pasado miércoles, el cual sirvió para que el cuadro bávaro sellara su clasificación a las semifinales de la Copa de ese país tras vencer 2-0 al Leipzig, los elogios hacia el guajiro no se hicieron esperar. En 31 partidos ya suma 19 goles y 14 asistencias.



No obstante, el director deportivo del Bayern, Michael Eberl, recordó que en julio pasado, cuando se dio la noticia de que el colombiano llegaba al club procedente del Liverpool hubo bastantes cuestionamientos.