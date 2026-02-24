Tremendo susto: avión liviano con siete ocupantes se salió de la pista en el aeropuerto de Nuquí, Chocó

Momentos de angustia vivieron los siete ocupantes de una aeronave liviana en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, en el departamento del Chocó, luego de que el aparato se saliera de la pista.

El hecho se registró este 23 de febrero, cuando la aeronave de matrícula HK5245 cubría la ruta Nuquí-Quibdó y durante la maniobra de despegue, se desvió de la pista al no alcanzar la velocidad y potencia necesarias para elevarse con normalidad.

Lea también: Tremendo susto: helicóptero de la Fuerza Aeroespacial se cruzó en el despegue de avión de Latam en aeropuerto de Bogotá

Por fortuna, los dos pilotos y los cinco pasajeros salieron ilesos y evacuaron la aeronave por sus propios medios. Ellos fueron examinados por personal de salud que llegó al lugar, sin que fuera necesario su traslado a centros asistenciales.

Algunos videos que circulan en redes sociales muestran al avión ligero en un campo, rodeado por sus propios ocupantes, quienes repetían: “Gracias a Dios no pasó a mayores”.