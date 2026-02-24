VIDEO l El golazo de chilena del colombiano Alejandro Piedrahíta y por el que piden el premio Puskás

El centrocampista colombiano Alejandro Piedrahíta es tendencia en el fútbol mundial luego del acrobático gol que anotó el pasado fin de semana con su equipo CSKA Sofía en la Liga de Bulgaria y tras el cual piden desde ya el premio Puskás a mejor anotación de 2026.

El jugador que nació hace 23 años en Cartago, Valle, y quien debutó como profesional con Deportivo Pereira y ante Independiente Medellín el 6 de abril de 2020, fue el héroe de su equipo al convertir, en el minuto 82, el tanto del triunfo contra el Slavia Sofía. Pero además de ello, su anotación fue de antología.

Después de una jugada colectiva por el costado izquierdo que él mismo inició, con doble pared incluida con su compañero Petko Panayotov, Piedrahíta, de chilena, envió el esférico al fondo de la red.