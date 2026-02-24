Denuncian fallas del ICBF en contratos de alimentación en 54 municipios: esto responde la entidad

Desde inicios de febrero, un informe de Colombia Compra Eficiente (CCE) puso en la mira al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), señalándolo como la segunda entidad que más contratos firmó previo a que se cumpliera el plazo que establecía la Ley de Garantías: fueron $1,2 billones.
A pesar del número tan alto de contrataciones, la entidad dejó por fuera 54 contratos importantes: los que proveen la alimentación de 54 municipios. Así lo afirmó Jennifer Pedraza en una reciente denuncia.
En contexto: El ICBF habría firmado 12 contratos nuevos por $25.812 millones tras ley de Garantías
“Esto no es descuido, es improvisación que exige investigación. Por lo anterior, luego el ICBF tuvo que abrir invitación pública por $47 mil millones. Ahora el proceso contractual será más demorado y la alimentación llegará, en el mejor de los casos, al menos dos meses después de iniciado el año”, explicó.
Entre estas zonas hay municipios del Urabá antioqueño como Apartadó, Chigorodó, Necoclí y Turbo, y otros como Segovia y Andes. También hay municipios de otros departamentos por todo el país, como La Guajira, Guainía, Chocó, Putumayo, Sucre, Vichada, Tolima, entre otros.