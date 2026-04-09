Leonel Álvarez sale del Bucaramanga: ya son ocho los técnicos que han salido en esta Liga BetPlay

El Atlético Bucaramanga habría tomado la decisión de poner fin al ciclo de Leonel Álvarez como director técnico, tras una seguidilla de resultados negativos que terminó por alejar al equipo de los puestos de clasificación en la Liga BetPlay-I.
La determinación de la dirigencia del conjunto leopardo se habría producido luego de la derrota 2-1 frente a Águilas Doradas, en partido pendiente de la séptima fecha. Este resultado profundizó el complicado presente deportivo del club santandereano y marcó el cierre del proceso del entrenador antioqueño.