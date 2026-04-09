Leonel Álvarez sale del Bucaramanga: ya son ocho los técnicos que han salido en esta Liga BetPlay

La determinación de la dirigencia del conjunto leopardo se habría producido luego de la derrota 2-1 frente a Águilas Doradas, en partido pendiente de la séptima fecha. Este resultado profundizó el complicado presente deportivo del club santandereano y marcó el cierre del proceso del entrenador antioqueño.

El Atlético Bucaramanga habría tomado la decisión de poner fin al ciclo de Leonel Álvarez como director técnico, tras una seguidilla de resultados negativos que terminó por alejar al equipo de los puestos de clasificación en la Liga BetPlay-I.

Tras un arranque prometedor, en el que Bucaramanga se mantuvo invicto durante las primeras 11 jornadas, la irregularidad comenzó a pasar factura. La acumulación de empates frenó su progreso y, posteriormente, el equipo sufrió un notorio bajón en su nivel competitivo.

En sus últimas cuatro presentaciones, el cuadro santandereano encadenó derrotas ante Junior de Barranquilla (2-0), Independiente Santa Fe (2-1), América de Cali (2-0) y nuevamente frente a Águilas Doradas (2-1). Esta racha lo dejó en la casilla 12 de la tabla con 19 puntos, a tres unidades del grupo de los ocho.

El balance de Leonel Álvarez

Álvarez estuvo poco más de un año al frente del equipo y dirigió un total de 66 partidos oficiales, con un rendimiento cercano al 53 %. Su balance final fue de 29 victorias, 19 empates y 18 derrotas.

Durante su gestión, también se registraron momentos destacados a nivel internacional, como la histórica victoria ante Racing Club en condición de visitante por Copa Libertadores, y la competitiva serie frente a Atlético Mineiro en Copa Sudamericana, donde Bucaramanga quedó eliminado en la tanda de penales tras una llave muy disputada.

En cuanto a su desempeño en torneos, el recorrido fue el siguiente: eliminación en la Liga 2025-I, Copa Libertadores 2025 y Copa Sudamericana 2025; clasificación a cuadrangulares en la Liga 2025-II; y eliminación en la Copa Sudamericana 2026. Pese a algunos logros, la falta de regularidad y los resultados internacionales terminaron debilitando su proyecto.