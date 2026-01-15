x

Richard Ríos preocupa tras lesionarse con Benfica; esto dijo su técnico José Mourinho

El colombiano sufrió una lesión en el hombro derecho tras el partido que su equipo Benfica perdió ante el Porto, quedando eliminado de la Copa de Portugal.

  • Richard Ríos salió del campo con evidentes signos de dolor en el juego que su equipo perdió contra Porto. FOTO @benfica
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

hace 6 horas
Richard Ríos se sumó a la lista de jugadores de la Selección Colombia lesionados a cinco meses del inicio del Mundial de fútbol en camilla.

El volante antioqueño prendió las alarmas el miércoles luego de salir en camilla en el partido que su equipo Benfica perdió 1-0 ante el FC Porto, quedando de paso eliminado en los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Al minuto 44 de juego, luego de chocar con Gabri Veiga y Samu Aghehowa, del elenco rival, Ríos, evidenciando gestos de dolor en uno de sus hombros, fue retirado del campo. Luego, fue trasladado a los vestuarios con el hombro derecho vendado.

Lea: Richard Ríos en el once ideal de la Champions League tras su gol y asistencia frente al Napoli

De hecho, en plena camilla, su técnico, el portugués José Mourinho, consoló al colombiano.

Después, en rueda de prensa, el orientador se refirió al estado de salud de su jugador.

“Es una lesión importante. Un jugador con su mentalidad encara una lesión de una manera diferente. Este tipo de jugadores no lo piensan dos veces y piensan más en el futuro que en el presente, va a pensar en ayudar al equipo cuando más lo necesite”.

Hasta el diario Record de Portugal no descartó que el antioqueño pueda pasar por el quirófano, a la espera del parte oficial del Benfica.

Entre tanto, Mourinho aseguró que Richard no estará para el encuentro de este sábado (3:30 p.m.) por Liga de Portugal ante Río Ave. “El equipo lo necesita mucho en los próximos días, no significa que vaya a jugar contra Rio Ave, sería algo sobrehumano, pero aún así nos ayudará esta temporada. Creo que sí”.

Además de Richard, hay otros jugadores de la Selección Colombia lesionados, como lo son Daniel Muñoz y Jéfferson Lerma (Palace, Yerry Mina (Cagliari) y Jhon Lucumí (Bologna) y Juan Camilo Hernández (Betis). Los próximos duelos amistosos del combinado patrio, de cara a la cita mundial, serán 26 de marzo ante Croacia y el día 29 de ese mes frente a Francia.

Le puede interesar: Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

