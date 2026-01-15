Richard Ríos preocupa tras lesionarse con Benfica; esto dijo su técnico José Mourinho

Richard Ríos se sumó a la lista de jugadores de la Selección Colombia lesionados a cinco meses del inicio del Mundial de fútbol en camilla.

El volante antioqueño prendió las alarmas el miércoles luego de salir en camilla en el partido que su equipo Benfica perdió 1-0 ante el FC Porto, quedando de paso eliminado en los cuartos de final de la Copa de Portugal.

Al minuto 44 de juego, luego de chocar con Gabri Veiga y Samu Aghehowa, del elenco rival, Ríos, evidenciando gestos de dolor en uno de sus hombros, fue retirado del campo. Luego, fue trasladado a los vestuarios con el hombro derecho vendado.

De hecho, en plena camilla, su técnico, el portugués José Mourinho, consoló al colombiano.

Después, en rueda de prensa, el orientador se refirió al estado de salud de su jugador.

“Es una lesión importante. Un jugador con su mentalidad encara una lesión de una manera diferente. Este tipo de jugadores no lo piensan dos veces y piensan más en el futuro que en el presente, va a pensar en ayudar al equipo cuando más lo necesite”.

Hasta el diario Record de Portugal no descartó que el antioqueño pueda pasar por el quirófano, a la espera del parte oficial del Benfica.