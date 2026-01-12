Lesionados, otros sin equipo y varios con buen presente: el rompecabezas que debe armar Néstor Lorenzo para el Mundial

A 150 días del inicio del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, este es el presente de los jugadores que pueden ser seleccionados por Néstor Lorenzo, en el regreso de la Selección Colombia a la máxima cita del fútbol mundial tras 8 años.
Algunos han tenido un gran arranque de 2026, otros están a la deriva pues aún no tienen equipo y también preocupa la situación de algunos por sus recientes lesiones.
El técnico Lorenzo, quien siempre ha hablado de una lista extensa de jugadores que ha tenido en cuenta en su proceso (150), debe elegir los 26 mejores para el Mundial, y aunque algunos parecen fijos como Luis Díaz, de gran presente con el Bayern Múnich, otros que han sido inamovibles en el proceso están sin equipo y, por ello, las dudas sobre su inclusión en la lista definitiva aumentan con el paso de los días.