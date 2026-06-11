Víctimas de los partidos amistosos: estos jugadores se pierden el Mundial al lesionarse en la fecha FIFA

El fútbol de selecciones es injusto en ocasiones. Muchas figuras pierden la oportunidad de representar a su país por percances físicos que sufren con sus clubes, sin embargo, cuando estas lesiones suceden en duelos internacionales, duelen un poco más.
Durante la última fecha FIFA, los partidos premundial dejaron un sabor amargo en seis selecciones, esto dado por lesiones sufridas por uno de sus convocados en los duelos preparatorios para la máxima cita orbital. Lastimosamente, jugadores como Jurrien Timber, Leonardo Balerdi, Wesley o Billy Gilmour no jugarán la Copa del Mundo por esta razón.