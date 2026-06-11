Víctimas de los partidos amistosos: estos jugadores se pierden el Mundial al lesionarse en la fecha FIFA

El fútbol de selecciones es injusto en ocasiones. Muchas figuras pierden la oportunidad de representar a su país por percances físicos que sufren con sus clubes, sin embargo, cuando estas lesiones suceden en duelos internacionales, duelen un poco más. Durante la última fecha FIFA, los partidos premundial dejaron un sabor amargo en seis selecciones, esto dado por lesiones sufridas por uno de sus convocados en los duelos preparatorios para la máxima cita orbital. Lastimosamente, jugadores como Jurrien Timber, Leonardo Balerdi, Wesley o Billy Gilmour no jugarán la Copa del Mundo por esta razón.

Los actuales campeones del mundo, la Selección de Argentina, tienen como base al equipo ganador en Catar 2022. Leonardo Balerdi era una de las caras nuevas de la albiceleste en la defensa, pero la lesión sufrida en el gemelo derecho, la cual sufrió en el amistoso ante Honduras del pasado 6 de junio. “podemos estar cubiertos, y veríamos otras posibilidades según cómo acaben los demás compañeros, para ver dónde tiramos. Tenemos una idea y, en base a cómo terminen mañana, vamos a decidir, pero del miércoles no creo que pase”, mencionó Lionel Scaloni, sobre quien será el posible reemplazo del central del Marsella. Otra generación dorada que se queda sin una de sus estrellas es Escocia. Los británicos jugaron un partido de preparación ante una de las selecciones debutantes, Curazao, y allí, una de sus figuras, Billy Gilmour, sufrió un percance que lo desconvocó de los 26 mundialistas. Un traumatismo marginó al volante del Napoli de participar con su selección en la vuelta al torneo intercontinental después de 28 años.

Dos laterales top se bajan del Mundial

Wesley, lateral derecho de la AS Roma y del seleccionado brasileño. El jugador que anotó 5 goles en 30 partidos con “La Loba” en la Serie A de Italia en la pasada temporada, era uno de las armas de Carlo Ancelotti para apoyar el ataque hasta que se lesionó el pasado sábado 7 de junio en el duelo entre Brasil y Egipto. El muslo de la pierna derecha fue el afectado en el caso de Wesley, lo que lo deja por fuera de las canchas, mínimo, un mes y medio. Para reemplazarle, Carletto dará prioridad a otras posiciones del campo, así que todo indica que el lateral derecho para la Selección de Brasil será Danilo, el mismo encargado de hacer esa función en Catar 2022 y Rusia 2018. Por otro lado, Jurrien Timber, jugador de Países Bajos, no jugará en Norteamérica tras recaer en la lesión que sufrió con el Arsenal de Inglaterra , club donde no pudo jugar gran parte de la temporada debido al daño sufrido en la cadera, el tobillo derecho y esta vez, una lesión inguinal es la que lo afectó. Su hermano, Quinten Timber, si está dentro de los 26 jugadores neerlandesés disponibles para el entrenador, Ronald Koeman. El lateral sufrió la recaída en el amistoso ante Uzbekistán del pasado lunes 8 de junio.

Marruecos: la gran perjudicada

La Selección de Marruecos, que supo ser tercera en el Mundial pasado, sufrió la baja por lesión de dos jugadores titulares: Abde Ezzalzouli y Nayeg Aguerd, este último, uno de los capitanes del equipo. Abde, por su parte, es uno de los jugadores más desequilibrantes del seleccionado africano y del fútbol español, donde milita con el Real Betis Balompié. Lea también: Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica Durante la mañana de este jueves 11 de junio, la Real Federación de Fútbol de Marruecos confirmó ambas bajas. Ezzalzouli salió con molestias del amistoso ante Noruega disputado el pasado domingo 7 de junio, lo que activó inmediatamente las alarmas. La información oficial dicta una extensión del ligamento interno de la rodilla, lo que lo deja afuera como poco, 22 días. Aguerd por su lado, sí llegó tocado a la concentración del equipo árabe. Tras los últimos exámenes realizados al jugador del Olympique de Marsella, los médicos del equipo marroquí decidieron que lo mejor para el jugador sería no jugar el Mundial venidero. El defensor central sufrió una lesión inguinal en marzo que lo marginará un par de meses más. Curiosamente, Balerdi y Aguerd, la dupla central del Marsella, se perderán la Copa del Mundo por lesión.

Preguntas frecuentes

¿Qué jugadores importantes se lesionaron antes del Mundial 2026? Leonardo Balerdi, Jurrien Timber, Wesley França, Billy Gilmour, Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd sufrieron problemas físicos durante la reciente fecha FIFA. ¿Las lesiones ponen en riesgo su participación en el Mundial 2026? Por ahora no hay confirmación de ausencias para el torneo. Las selecciones esperan los resultados médicos y la evolución de cada futbolista. ¿Por qué aumentan las lesiones antes del Mundial? La alta carga de partidos entre clubes y selecciones incrementa el riesgo de lesiones musculares y traumáticas durante la preparación mundialista.