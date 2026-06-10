Mundial 2026: los récords históricos que están a punto de romperse en Norteamérica

Desde el momento en que ruede el Trionda en el estadio Ciudad de México (antiguamente estadio Azteca), el mundo del fútbol estará pendiente no solo del inicio del máximo torneo de selecciones, sino también de una edición que podría dejar varias marcas para la historia. A partir del jueves, 11 de junio, se acaba la espera de cuatro años y en los países de México, Canadá y Estados Unidos comenzará la competencia por la Copa del Mundo, un título que hasta el momento ostenta Argentina, quien lo obtuvo en la edición de Catar 2022. Lea también | Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global Este mundial ya quedará en la historia por sus novedades, pues será la primera versión con 48 selecciones, siendo esta la tercera vez que la Fifa aumente el número de participantes. Con esto hay un aumento de partidos, pasando de 64 a 104, y un cambio en el formato, agregando una fase extra como los dieciseisavos de final. Asimismo, también será la primera vez que una Copa del Mundo sea organizada por tres países, algo que rompe con la costumbre de que exista un país organizador. Solo en 2002 hubo una excepción con el mundial organizado por Corea del Sur y Japón. Para el 2030, por motivo de los 100 años de los mundiales, los anfitriones serán España, Portugal y Marruecos, pero Uruguay (sede del primer mundial), Argentina y Paraguay también recibirán algunos partidos. Con estas particularidades y con el aumento de participantes, ya es infalible la superación de algunas marcas, mientras que otras ya tienen el riesgo de desaparecer una vez finalice este torneo.

México, el país que más veces ha sido anfitrión en un Mundial

Desde su designación, México se convirtió en el país que más veces ha albergado un mundial. Su primera vez fue en el año 1970, donde vio en sus estadios figuras de la talla de Pelé, Jairzinho, Gérson, Gerd Müller, Franz Beckenbauer y Bobby Charlton.

Pelé se consagró campeón en México 1970. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

Para el año 1986, México obtuvo su segunda oportunidad luego de que Colombia declinara la realización del mundial de ese año. Pese a vivir uno de sus peores terremotos ocho meses antes, pudo realizar el certamen que significó el último acto de Michael Platini y contó con participaciones históricas de Emilio Buitragueño, Gary Lineker y la consagración del astro argentino, Diego Armando Maradona.

Diego Armando Maradona y la Selección Argentina campeona en México 1986. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

Con el certamen del 2026, el país mexicano superó a Francia, Italia, Alemania, Brasil y hasta al coanfitrión de este certamen, Estados Unidos, quienes han organizado el mundial en dos ocasiones.

El Azteca, el único que ha albergado un mundial en tres ediciones

El Estadio Azteca, que pasará a llamarse Banorte y que por motivos de patrocinios en el Mundial será designado como Ciudad de México, es el único escenario que ha recibido un partido mundialista en tres ediciones, siendo estas las de 1970, 1986 y la del 2026, que recibirá el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Asimismo, el Azteca llegará a sus 20 partidos, siendo el recinto con la cifra más alta para cualquier estadio en la historia de los mundiales. En este escenario debutará Colombia ante Uzbekistán el 17 de junio.

Los jugadores con más participaciones en los mundiales

Con sus convocatorias, tres jugadores ya llegarán a su sexta participación en el máximo torneo de selecciones. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el arquero Guillermo Ochoa superarán al alemán Lothar Matthäus, al italiano Gianluigi Buffon y a los mexicanos Andrés Guardado y Rafael Márquez, quienes tenían el registro de los futbolistas que más veces han ido a un Mundial.

Lionel Messi puede lograr varias marcas en Norteamérica 2026. Foto: Marcelo Endelli/Getty Images

De los tres mencionados, con solo un minuto que estén en la cancha, Messi y Cristiano se convertirán en los únicos futbolistas en haber jugado en 6 mundiales. Cabe recordar que en esta marca no entra el arquero Ochoa, ya que, aunque fue convocado a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, en aquellos torneos no sumó minutos.

Cristiano Ronaldo ha participado en cinco mundiales, siendo uno de mayor protagonismo Rusia 2018. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

El técnico más veterano de los mundiales

En el Mundial 2026, dos veces se romperá la marca del técnico más veterano en dirigir un partido mundialista. Este récord lo tenía el director técnico, Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia a los 71 años en la edición de 2010. El primero en hacerlo será Miroslav Koubek, de 74 años. El seleccionador de República Checa será el primero en romper este récord al dirigir en el primer día del Mundial, el jueves 11 de junio, ante Corea del Sur. A los días, la marca se vuelve a romper con el técnico de Curazao, el neerlandés Dick Advocaat, quien al momento de su debut ante Alemania el 14 de junio tendrá 78 años.

El técnico Dick Advocaat será el más veterano en dirigir en un Mundial. Foto: Getty Images via AFP

Los récords que están en riesgo en este Mundial 2026

Así como las anteriores marcas ya prácticamente se convertirán en realidad, hay otros números que se podrán romper en este certamen y dejarán atrás lo logrado por otras figuras. Una cifra que está en la mira es la del máximo goleador en los mundiales. Los 16 goles que alcanzó el alemán Miroslav Klose en Brasil 2014 podrían ser superados por el argentino Lionel Messi, que ha marcado 13 goles en los mundiales, y Kylian Mbappé, que ha logrado 12 goles en los dos torneos disputados.

Kylian Mbappé podría lograr varias marcas en United 2026. Foto: Ibrahim Ezzat/Getty Images

Por otro lado, también está en la mira el récord de más vallas invictas para un portero. El belga Thibaut Courtois llega con 7 partidos con la valla en cero y, en caso de conservar esto en 3 partidos, igualará a los guardametas Peter Shilton de Inglaterra y Fabien Barthez de Francia, que sacaron su arco sin goles en 10 ocasiones. En el banquillo, el francés Didier Deschamps llega con 19 partidos dirigidos en los mundiales. En caso de llevar a los europeos hasta la semifinal, superará los 25 de Helmut Schön, quien dirigió a Alemania Occidental en los 70 y logró el Mundial de 1974.

Didier Deschamps llega a United 2026 con 19 partidos dirigidos. Foto: Getty Images

Este mundial también podría traer algo inédito. En caso de que el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane o el colombiano James Rodríguez queden como goleadores, serán los únicos en repetir bota de oro en el máximo torneo de selecciones.

James Rodríguez llega con el antecedente de salir goleador en Brasil 2014. Foto: Juan Antonio Sánchez Ocampo

Los récords de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo