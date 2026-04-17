Triste balance de los equipos colombianos en el despegue de copas Libertadores y Sudamericana

No se puede tapar el sol con un dedo; nadie puede negar que el fútbol colombiano está unos escalones abajo en nivel, infraestructura e inversión de las ligas brasileña y argentina, a lo sumo, también de Ecuador. Sin embargo, no es excusa para el papelón que se está presentando en las dos primeras fechas de los torneos Conmebol.
La Copa Libertadores de América ha sido históricamente esquiva para el fútbol colombiano, pues de 67 ediciones solamente en tres ocasiones el país se pudo coronar: 2 veces Atlético Nacional (1989 y 2016) y una vez Once Caldas (2004).
Aunque en las chapas de la Libertadores no figuren muchos nombres de escuadras criollas, equipos como América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Junior de Barranquilla o Deportivo Pereira hicieron campañas memorables, las cuales parecen lejanas en el presente.
El pasado martes 14 de abril, en Montevideo, Uruguay, Deportes Tolima cayó ante el Club Nacional de Football por 3-1 en el Gran Parque Central. Tolima jugó bien el primer tiempo, dominó. Pero no concretó.
“Somos 100 veces mejor equipo que ellos”, había dicho Lucas González (DT) en el minuto de rehidratación. Finalmente, no le alcanzó al Pijao y suma apenas un punto en dos partidos, relegándose al tercer puesto, detrás de Nacional y Coquimbo que tienen 4 puntos.