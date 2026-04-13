Liga BetPlay 2026-1: solo hay dos equipos clasificados, mientras nueve pelean por tres cupos y seis ya están eliminados

Seis equipos, que están por fuera del grupo de los ocho, tienen aún opción de luchar por un cupo en los “mata-mata” que se disputarán en el cierre del Apertura. Atlético Bucaramanga, Millonarios, Águilas Doradas, Llaneros, Independiente Santa Fe y el Deportivo Independiente Medellín conservan una posibilidad matemática de meterse en la pelea por la disputa del título del inicio de año.
El DIM, que perdió el fin de semana el clásico Paisa contra Atlético Nacional en los últimos minutos de adición, es el que tiene el panorama más difícil. El umbral para quedar en la octava casilla son 29 puntos. Con esas unidades entró América de Cali a los cuadrangulares del Clausura de 2025.