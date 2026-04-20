Once equipos pelean por entrar a las finales en el fútbol colombiano: así va la Liga Betplay

A falta de dos partidos para el final de la fecha 17 de la Liga Betplay, la lucha para ingresar a los ocho clasificados está al rojo vivo. Deportes Tolima, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Atlético Nacional son los únicos que tienen boleto en mano para las finales. Del puesto 5 de la tabla general que ocupa América de Cali con 27 puntos hasta el décimo, que es Bucaramanga con 22, solo existen 5 puntos de distancia, y del último clasificado, que es Santa Fe con 23 puntos, a la decimoquinta casilla que ocupa Fortaleza, solo existen 4 unidades de diferencia.

Las claves de la fecha 17

Todo apunta a que el umbral para clasificar serán 30 puntos (los que tiene Deportes Tolima). El América se encuentra próximo a llegar a esta cifra, y lo puede hacer el próximo miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m., cuando enfrente a Fortaleza en partido aplazado de la fecha 5. Deportivo Independiente Medellín se ilusiona tras el triunfo conseguido en Valledupar ante Alianza. El Poderoso que dirige Alejandro Restrepo suma 20 puntos con la posibilidad de empezar la fecha 18 con 23 unidades si le gana a Boyacá Chicó en el partido válido por la fecha número 4 que se jugará este 22 de abril a las 6:20 p.m.

Once Caldas e Internacional de Bogotá, sexto y séptimo de la liga respectivamente, jugarán este lunes 20 de abril un partido clave en el cual el Blanco Blanco puede llegar 29 unidades en caso de ganar, y los bogotanos llegarían a 28 puntos si consiguen la victoria. Independiente Santa Fe logró dar un vuelco a la historia al ganarle 5-0 a Cúcuta Deportivo este domingo 19 de abril; en este partido el Cardenal tenía que ganar por 4 goles de diferencia para poder encasillarse en el octavo lugar. El León capitalino se ubica como último clasificado a la espera de lo que suceda con Bucaramanga ante Nacional. El Deportivo Cali, que parecía haber enderezado el rumbo, perdió una oportunidad de oro ante Boyacá Chicó el pasado viernes 17 de abril, cuando cayó 1-0 en Tunja. El mismo día, Deportivo Pasto, de la mano de su goleador Andrey Estupiñán, remontó en Montería y le ganó 3-2 a Jaguares, reafirmándose como escolta del líder en el campeonato. Fortaleza revivió el sábado 19 de abril en la noche y le cortó las alas a Águilas Doradas, que si ganaba, se metía en el grupo de los clasificados. Fortaleza ocupa actualmente el puesto 15 con 19 puntos, mientras que Águilas es decimosegundo con 22.