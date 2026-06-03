El exministro Wilson Ruiz presentó acción popular contra Petro por presunta participación electoral a favor de Cepeda

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela radicó este miércoles 3 de junio una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el presidente Gustavo Petro y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
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El recurso judicial buscaría frenar de forma “urgente” lo que Ruiz considera una amenaza directa al derecho colectivo a la moralidad administrativa, detonada por los recientes anuncios del mandatario sobre las elecciones presidenciales.
Y es que el conflicto legal surgió tras los resultados de la primera vuelta electoral del pasado domingo 31 de mayo, en la que Abelardo de la Espriella se impuso en las votaciones, seguido por Iván Cepeda, del Pacto Histórico y candidato del gobierno.