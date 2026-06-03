Este es el decálogo de Fajardo: no a la Constituyente, fin de “paz total” y ordenar la salud

El excandidato presidencial Sergio Fajardo presentó un decálogo de propuestas que, a su juicio, deberían ser asumidas por quien resulte elegido como próximo mandatario de Colombia. El próximo 21 de junio los colombianos volverán a las urnas en lo que será la segunda vuelta entre el abogado Abelardo de la Espriella y el senador Iván Cepeda. El llamado “Decálogo del Millón de Votos” plantea una hoja de ruta para enfrentar algunos de los principales desafíos del país y hace un llamado a los candidatos a comprometerse con principios relacionados con la institucionalidad, la seguridad, la educación, la salud y la inclusión social. Le puede interesar: “Por favor, cumplan su deber”: la petición de Uribe a las fuerzas militares ante posibles incitaciones a nuevo estallido. Como primer punto, Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, proponen poner fin a la polarización y al discurso de odio que, expresan, han profundizado las divisiones políticas y sociales en Colombia. El también exgobernador de Antioquia sostiene que la democracia también se defiende mediante las palabras y exhorta a los aspirantes presidenciales a moderar el tono del debate público y a reconocer que los adversarios políticos no son enemigos. La segunda propuesta se centra en la defensa de la Constitución de 1991 y en el rechazo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El documento insiste en la necesidad de respetar la independencia de los poderes públicos y preservar el equilibrio institucional, al considerar que cualquier intento de modificar la arquitectura constitucional podría generar incertidumbre para el país.

El presidente Gustavo Petro actualmente está impulsando una Constituyente y recogiendo firmas para entregar ese proyecto al Congreso el próximo 20 de julio, cuando inicien las sesiones de esa institución. Desde el pasado 31 de mayo —cuando Cepeda quedó en segundo lugar detrás de De la Espriella— el candidato del continuismo ha intentado alejarse de ese proceso, mientras se apropia de lo que considera “logros” del actual Gobierno. En materia de transparencia, el tercer punto plantea una política de “cero impunidad y cero corrupción”. Fajardo propone realizar una auditoría a la actual administración, acompañada de un riguroso informe de rendición de cuentas y de nuevas medidas destinadas a evitar el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios o particulares.

El cuarto eje está relacionado con la seguridad. El exalcalde de Medellín plantea el fin de la estrategia de “paz total” y propone fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados por grupos armados ilegales, narcotráfico y economías criminales. Además, sostiene que la protección ambiental y la conservación de la biodiversidad dependen de la recuperación del control territorial. El candidato Cepeda es considerado el “arquitecto” de esa política de paz del Gobierno Petro, la cual impulsó y estructuró desde el Senado. Los resultados de esa iniciativa, hasta ahora, no ha arrojado un acuerdo o negociación que haya llegado a buen término.

La educación ocupa el quinto lugar dentro del decálogo. Bajo la consigna de que “Colombia la más educada” debe convertirse en una realidad y no en un simple eslogan, Fajardo plantea fortalecer la calidad educativa desde la primera infancia, respaldar a los docentes y ampliar las oportunidades para que los jóvenes accedan, permanezcan y culminen sus estudios. En el sexto punto, el exaspirante presidencial propone un nuevo orden para el sistema de salud. Entre sus planteamientos se encuentran garantizar la atención oportuna, asegurar la disponibilidad de medicamentos, mejorar las condiciones laborales del personal médico y establecer un modelo sostenible y transparente que tenga como eje central la dignidad de los pacientes. La crisis financiera y humanitaria de salud es de las “bombas” de tiempo más grandes que tendrá que asumir el próximo presidente, pues las decisiones del Gobierno Petro sobre la cantidad de recursos que se le entrega al sistema de salud ha generado deudas en el sector que han impactado la asignación de citas médicas y en la entrega oportuna de medicamentos, así como en el cierre de hospitales y clínicas. Las juventudes constituyen el séptimo eje de la propuesta. Fajardo considera que el lugar de nacimiento no debe determinar el futuro de las personas y plantea priorizar la salud mental de los jóvenes, facilitar el acceso al primer empleo, fortalecer la educación digital y ofrecer herramientas para que puedan liderar procesos de transformación económica y social.