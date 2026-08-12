La Liga de España rendirá homenaje a las víctimas del terremoto en Colombia: así será

La tragedia humanitaria que vive Colombia por el terremoto que sacudió al país en la mañana del lunes le ha dado la vuelta al mundo. No solo por las imágenes de edificios derrumbados en algunas ciudades. También por la solidaridad que ha mostrado el pueblo colombiano. En ciudades como Pereira y Cali cientos de personas han salido, como voluntarios, tratando de buscar sobrevivientes.
A otras zonas del país, como el Chocó, ha llegado la ayuda de personajes con reconocimiento internacional como el futbolista Jhon Arias. También han hablado del país cantantes y figuras como el jugador del Barcelona y la Selección de España campeona del Mundial de Norteamérica, Lamine Yamal.