Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Empresas se unen para ayudar a damnificados por el sismo: así puede donar

La emergencia provocada por el sismo del 10 de agosto también movilizó al sector empresarial colombiano. Grupo Éxito, Grupo Argos, Grupo Aval, Bancolombia, la Andi y otras organizaciones habilitaron campañas de donación, entregas de alimentos y mecanismos para apoyar a las poblaciones damnificadas.

  • Diferentes organizaciones habilitaron canales de donación para llevar ayudas a las zonas afectadas por el terremoto. FOTO: AFP
    Diferentes organizaciones habilitaron canales de donación para llevar ayudas a las zonas afectadas por el terremoto. FOTO: AFP
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
bookmark

Tras los destrozos causados por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, bancos, gremios, cooperativas y fundaciones se han unido para darle una mano a las poblaciones afectadas.

Una de las primeras que se unió a esta causa fue el Grupo Éxito que destinó una primera entrega de paquetes alimentarios para 3.500 familias ubicadas en Chocó, Pereira, Manizales, Cali, entre otros territorios que fueron donde más hubo víctimas de este fenómeno natural.

Además, la empresa señaló que hasta el 15 de septiembre, los colombianos podrán realizar aportes voluntarios para contribuir a dicha causa, mediante la estrategia de Goticas, cuando realicen compras en los diferentes Almacenes Éxito.

La Fundación Grupo Argos también se sumó a las acciones de apoyo con una campaña que busca recaudar $1.000 millones, recursos que serán administrados por la Corporación Presentes.

Le puede interesar: ¿Va a donar a afectados por terremoto? DiDi ofrece dos viajes gratis al día en Medellín

La organización anunció, además, que evalúa recurrir al mecanismo de Obras por Impuestos para contribuir, en una etapa posterior, a la reconstrucción de infraestructura vial y educativa afectada por la emergencia.

En Bogotá, la Alcaldía Distrital está realizando plena coordinación con la Cruz Roja para organizar centros de acopio, facilitando la recepción de ayudas que vayan a realizar los ciudadanos. Entre los elementos que están recibiendo se encuentran: agua potable, alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, artículos de higiene y elementos de primeros auxilios.

Los puntos para recibir dichas ayudas en la capital colombiana son la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Unicentro y la sede administrativa de la Cruz Roja, entre otros.

La Andi se unió a las iniciativas

Por su parte, La Asociación Nacional de Industriales, Andi tuvo que modificar su agenda para el 11.º Congreso Empresarial Colombiano que se celebrará esta semana en Cartagena, tras los estragos ocasionados por el movimiento telúrico.

Su agenda contará con una Jornada Solidaria Por Colombia y donará el 50% de las inscripciones a los afectados. Incluso, el gremio presidido por Bruce Mac Máster, señaló que coordinará la recepción de donaciones, tales como alimentos, medicamentos y demás insumos de vital ayuda para la contingencia.

Lea más: Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales

Otras empresas que se unen a las donaciones

En cuanto al sector de la banca, el Grupo Aval se sumó habilitando un total de 2.700 cajeros de Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas, además de la billetera dale!, para realizar donaciones a la Cruz Roja.

A esta se sumó la Fundación Bancolombia con una iniciativa similar abriendo un canal para recibir ayudas alimentaria, hospitalaria, refugios y demás.

A través de un comunicado oficial, la compañía Bavaria expresó sus condolencias a los damnificados por el reciente terremoto e informó que se sumará a los tres días de luto nacional pausando de manera temporal su actividad en redes sociales.

Asimismo, anunció que desplegará su capacidad logística y entregará 250.000 unidades de agua y Pony Malta para atender la emergencia, en una labor articulada con la Oficina de la Primera Dama, las autoridades locales y las organizaciones en las zonas afectadas.

El Consejo Gremial Nacional y la Red de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco) también pusieron en marcha un corredor humanitario para facilitar el envío de alimentos y productos de aseo a las zonas afectadas por el sismo, así como a refugios y centros hospitalarios.

Conozca también: Empresa local ofrece el servicio gratis de análisis de estructuras afectadas por el terremoto de 7.4 en Medellín y resto del país

La operación contará con centros principales de acopio en Buenaventura, Istmina, Manizales y Pereira, además de nodos intermedios en Armenia, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Medellín.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, varias empresas y organizaciones ya se han sumado a estas iniciativas, entre ellas Grupo Aval, Grupo Éxito, AFIDRO, Grupo Olímpica, Grupo Nutresa, Ultracem, Fundación Bancolombia, Avianca, Bavaria, Organización Ardila Lülle, Coca-Cola, McDonald’s y Tecnoglass.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué empresas han anunciado ayudas para los afectados por el sismo?
Entre las organizaciones que han anunciado iniciativas están Grupo Éxito, Fundación Grupo Argos, Grupo Aval, Fundación Bancolombia, la Andi y otras compañías vinculadas a las campañas de ayuda.
¿Cómo se puede donar a través de Grupo Éxito?
Los colombianos pueden realizar aportes voluntarios mediante la estrategia Goticas al momento de realizar sus compras en los diferentes almacenes Éxito. La campaña está habilitada hasta el 15 de septiembre.
¿Cuánto busca recaudar la Fundación Grupo Argos?
La Fundación Grupo Argos lanzó una campaña con una meta de $1.000 millones, cuyos recursos serán administrados por la Corporación Presentes.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos