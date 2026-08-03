Otro club le cierra la puerta a James y su futuro sigue en el aire

Tras la participación de Colombia en el Mundial de 2026, varios rumores ubicaron al volante cucuteño en la órbita del conjunto mexicano. Sin embargo, las versiones más recientes indican que el interés nunca existió y que todo se trató de una especulación sin fundamento.

El futuro de James Rodríguez continúa siendo una incógnita. Aunque en los últimos días el Club América de México aparecía como el principal candidato para quedarse con los servicios del capitán de la Selección Colombia, desde territorio mexicano aseguran que esa posibilidad prácticamente está descartada.

Uno de los periodistas que se pronunció sobre el tema fue el argentino César Luis Merlo, reconocido por su cobertura del mercado de fichajes. En su canal de YouTube aseguró haber consultado directamente con fuentes cercanas al Club América, quienes negaron cualquier acercamiento por el colombiano.

“Pude hablar con dos fuentes confidenciales y confiables del equipo de Coapa (Club América), y los dos me dijeron lo mismo: ‘no hay nada por James. No es un jugador que estemos buscando, no sé de dónde habrá salido el rumor’”, afirmó Merlo.

El comunicador insistió en que, según la información que recibió, el club mexicano nunca inició conversaciones para contratar al mediocampista.

“Respeto lo que dicen mis otros colegas, pero a mí lo que me dicen es que no hay nada con respecto a una posible llegada de James Rodríguez al Club América”, agregó.

La noticia representa un nuevo obstáculo para el futuro del colombiano, que a sus 35 años permanece como agente libre tras finalizar su vínculo con el Minnesota United. El América era señalado como la opción más fuerte para continuar su carrera, pero ahora ese panorama parece haberse desvanecido.

La situación de James también está marcada por las críticas que recibió tras el Mundial. Su desempeño con la Selección Colombia generó un intenso debate entre la prensa y la afición, lo que ha incrementado las dudas sobre cuál será el siguiente paso de uno de los futbolistas más importantes en la historia del país.