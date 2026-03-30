Nacional respira, DIM hace cuentas: así va la Liga Betplay 2026-1 en 14 fechas

Con el pitazo final en el estadio Bello Horizonte-Rey Pelé de Villavicencio en el partido entre Llaneros y Once Caldas, que tuvo que ser pospuesto para este lunes 30 de marzo en la mañana por condiciones climáticas, ya solo faltan dos compromisos por jugarse para culminar la fecha 14: DIM vs América y Millonarios vs Fortaleza CEIF.

Si bien algunos equipos aún tienen partidos pendientes de fechas anteriores, si nada extraordinario ocurre, la catorce sí se jugará completa. La fecha inició el pasado viernes 27 de marzo con el juego entre Águilas Doradas y Alianza Valledupar FC en el estadio Centenario. Este partido terminó en victoria para el equipo dorado por 1-0 con gol de Jorge Rivaldo Pinto, que llegó a 8 goles en el campeonato.

El fútbol continuó el mismo viernes por la noche, cuando Santa Fé le ganó a Atlético Bucaramanga en condición de visitante. Los goles del Cardenal fueron obra de Hugo Rodallega y Luis Palacios, mientras que en el Leopardo marcó Aldair Zarate; Daniel Torres se fue expulsado en Santa Fe. El 1-2 que se vivió en el Americo Montanini hizo que las críticas cayeran sobre Leonel Álvarez (DT búcaro) y cuestionaran su continuidad.

El sábado 28 de marzo jugaron Cucutá Deportivo y Boyacá Chicó, ganando este partido los dirigidos por Richard Páez (Cucutá) 1-0 con gol de Léider Berdugo. El Motilón tuvo dos expulsados: Peralta y Abonia. El Deportes Tolima de Lucas González le dio un “repaso” a Jaguares, que sigue sin reaccionar en liga. El Pijao ganó 3-1, goles de Luis Sandoval y Ever Valencia.

Cerró la jornada sabatina el Deportivo Cali ante Deportivo Pereira, juego donde el azucarero reencontró el triunfo, ganando 1-0 con gol de Áviles Hurtado. El domingo 29 de marzo arrancó con la victoria de Junior de Barranquilla 0-1 en condición de visitante ante Internacional de Bogotá, el gol lo hizo Luis Fernando Muriel. Once Caldas empató como visitante 1-1 ante Llaneros.