Venezuela pasó a comandar la Liga de Naciones Femenina; ¿en qué posición quedó Colombia?

Venezuela goleó 6-0 en su casa a Perú y Argentina demolió 8-0 a Bolivia en Buenos Aires el pasado martes por la cuarta fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, que sirve de clasificatorio suramericano al Mundial femenino de fútbol de Brasil 2027. Colombia tuvo descanso.
La Vinotinto lidera la clasificación y la albiceleste la escolta, tras el cierre de una fecha que tuvo la victoria de local de Chile ante Paraguay (1-0) y el empate sin goles entre Uruguay y Ecuador en Montevideo.
Buenos Aires fue el escenario de un vendaval de goles de la albiceleste ante la colista de la clasificatoria.
